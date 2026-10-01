Volley femminile: su Dazn si accende lo spettacolo della Lvf A1 Fineco 2026/27  

Da questa stagione la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo offrirà la, raccontando il cammino del campionato dal primo turno fino all'assegnazione dello Scudetto.Questo weekend si alzerà il sipario sull’saranno protagoniste di un cammino dinella corsa al tricolore. A difendere il titolo saranno le campionesse d’Italia della, reduci dallo Scudetto 2025/26 (il nono della loro storia e l’ottavo consecutivo). Tra i club al via c’è la, finalista dell'ultima edizione e vincitrice della, guidata per il secondo anno di fila dalla capitana. Non mancano poi piazze storiche come Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara e le formazioni neopromosse.

Ad aprire il campionato sarà proprio la formazione milanese, che sabato 3 ottobre alle 20:30 affronterà Il Bisonte Firenze all’Allianz Cloud nell’anticipo inaugurale. Come per tutto il campionato, anche la prima giornata sarà interamente disponibile su Dazn, con i riflettori puntati sui tre match trasmessi in esclusiva: alle 16:00 la Savino Del Bene Scandicci sarà opposta alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, mentre alle 17:00 scenderanno in campo la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano impegnata contro la Honda Cuneo Granda Volley e la ChorusLife Volley Bergamo che incrocerà la CBF Balducci HR Macerata.