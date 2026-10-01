Volley femminile: su Dazn si accende lo spettacolo della Lvf A1 Fineco 2026/27
Ad aprire il campionato sarà proprio la formazione milanese, che sabato 3 ottobre alle 20:30 affronterà Il Bisonte Firenze all’Allianz Cloud nell’anticipo inaugurale. Come per tutto il campionato, anche la prima giornata sarà interamente disponibile su Dazn, con i riflettori puntati sui tre match trasmessi in esclusiva: alle 16:00 la Savino Del Bene Scandicci sarà opposta alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, mentre alle 17:00 scenderanno in campo la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano impegnata contro la Honda Cuneo Granda Volley e la ChorusLife Volley Bergamo che incrocerà la CBF Balducci HR Macerata.
Con la copertura integrale della LVF A1 Fineco, Dazn porta così in diretta l’intero percorso del massimo campionato femminile italiano, dal debutto fino all'ultimo atto della stagione. Oltre all’appuntamento con la A1, nel corso dell’anno i tifosi potranno seguire su Dazn anche il grande spettacolo della A2, in partenza sabato 3 ottobre, e Serie A2 Credem Banca, visibili in modalità gratuita con tutti i match, insieme alle migliori sfide della SuperLega Credem Banca, al via il 18 ottobre. Novità di quest’anno, anche la Supercoppa Italiana Femminile il 24 ottobre e la Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 in programma il 13-14 febbraio 2027. Completano l'offerta le prestigiose competizioni europee, come la CEV Champions League con tutte le partite delle squadre italiane, i principali confronti di Cev Cup e Challenge Cup e i grandi appuntamenti internazionali, tra cui il Mondiale per Club a dicembre 2026 e nel 2027 la Volleyball Nations League e il Mondiale 2027.
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