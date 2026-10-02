Milano gremita di giovani e studenti per il Volley S3

MILANO - Dopo la pausa estiva il circuito del Volley S3 è approdato oggi a Milano. Piazza Duca D’Aosta, nei pressi della stazione Centrale, s’è trasformata per una giornata in un grande villaggio della pallavolo. Studenti e giovani atleti hanno partecipato al progetto della Federazione Italiana Pallavolo dedicato ai più piccoli e ai valori dello sport. Il villaggio del Volley S3 ha destato moltissima curiosità anche tra i viaggiatori che sono transitati per la stazione Centrale di Milano, oltre 300 mila ogni giorno in media: in molti si sono avvicinati per dare un’occhiata alle attività svolte con i ragazzi.

«A Milano c’è stata un’attività incredibile, con tantissimi bambini, e quella promozionale nelle scuole è ovviamente la mission della Federazione e di tutto il settore giovanile - ha dichiarato Massimo Sala, vicepresidente FIPAV - I bambini iniziano a fare sport a questa età e, a prescindere dalla disciplina, oltre alla tecnica imparano soprattutto quelli che sono i veri principi dello sport: lo stare insieme, il gruppo, la squadra e il coordinamento. È proprio questo ciò che si vuole fare, promuovere lo sport a tutti i livelli, soprattutto partendo dai più piccoli».

Dalla mattina al pomeriggio sono stati oltre mille i giovanissimi protagonisti dell’appuntamento milanese organizzato in collaborazione con FIPAV Milano Monza Lecco e FIPAV Lombardia. La mattinata è stata dedicata agli studenti delle scuole del territorio, poi, nel pomeriggio, gli atleti delle società pallavolistiche hanno potuto vivere la pallavolo attraverso il gioco e il divertimento, cimentandosi nelle diverse attività proposte dal Volley S3 con le reti abbassate e sotto la guida degli Smart Coach milanesi.

«Bellissima la location scelta dalla Regione Lombardia e dal Comitato Territoriale milanese, che ringrazio per la grande organizzazione: sono sempre una certezza per la Federazione - ha aggiunto Silvia Strigazzi, consigliere federale FIPAV - Teniamo molto al settore della promozione e ci teniamo a lavorare con le scuole e con le società che credono nella crescita di questo settore: l’obiettivo è vedere bambini che si divertono e che crescono attraverso lo sport».

Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, hanno accompagnato i ragazzi sui campi, condividendo con loro l’esperienza del gioco.

«La risposta da parte delle scuole e delle società sportive è stata veramente fantastica, abbiamo avuto migliaia e migliaia di bambini in una piazza bellissima di Milano, attraversata ogni giorno da oltre 300.000 persone - ha concluso William Aimar, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco - Turisti e curiosi si sono fermati a guardare e con l’occasione stanno scoprendo anche un lato della città. I bambini si sono divertiti tantissimo. Ringrazio la Federazione, il Comune e tutte le persone che ci stanno dando una mano: posso dire soltanto un grande, grande grazie».

Tra le attività proposte anche il Sitting Volley S3, la versione inclusiva del progetto che permette a tutti di vivere la stessa esperienza di gioco. Insieme alle attività propedeutiche alla schiacciata, non sono mancati Spikeball e Sitting Spikeball, in una formula che ha messo ancora una volta al centro partecipazione, condivisione e inclusione.

Il Tour della Schiacciata 2026 proseguirà ora il proprio cammino con la tappa del 6 ottobre a Bari, in Piazza del Ferrarese, quindi il 13 ottobre a Torino, a Parco Dora, prima dell’appuntamento conclusivo del 23 ottobre a Roma.