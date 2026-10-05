Bari domani sarà invasa dai giovani protagonisti dell'S3

BARI- Dopo la tappa di Milano , dove l'entusiamo e la partecipazione hanno raggiunto picchi altissimi, il villaggio del Volley S3 si sposta in Puglia. Domani, martedì 6 ottobre, Piazza del Ferrarese, a Bari, si trasformerà in un grande villaggio dello sport a cielo aperto per accogliere bambini, ragazzi, studenti, giovani atleti e società del territorio in una giornata dedicata al gioco, al divertimento e alla condivisione.

Ad animare i campi fin dalla mattina ci saranno Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, insieme agli Smart Coach del territorio. Grande attenzione anche all’inclusione con il Sitting Volley S3, la versione del progetto che permette a tutti di condividere la stessa esperienza di gioco, senza distinzioni. Accanto alla pallavolo saranno inoltre proposte le attività di Spikeball e Sitting Spikeball.

Il Tour della Schiacciata 2026 della Federazione Italiana Pallavolo fa tappa nel centro storico del capoluogo pugliese, portando il volley nelle piazze e tra la gente. Una festa della pallavolo pensata per vivere lo sport in maniera semplice, immediata e coinvolgente, con le reti abbassate e il gioco come strumento di incontro, socializzazione e crescita.

La scelta di Piazza del Ferrarese aggiunge un particolare significato alla tappa barese. È proprio qui, infatti, che è ancora visibile un tratto dell’antica Via Appia-Traiana, la strada romana che attraversava Bari lungo il percorso verso Brindisi. Un pezzo di storia della città conservato nel cuore di uno dei suoi luoghi più frequentati. Un richiamo particolarmente suggestivo dopo le celebrazioni dell’Appia Day 2026, che in questi giorni hanno coinvolto territori e comunità lungo la Regina Viarum, riconosciuta Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2024.

Storia e sport si incontrano così in una delle piazze simbolo di Bari, dove passato e presente convivono nello stesso spazio. E proprio come l’antica strada rappresentava un collegamento tra territori e comunità, il Volley S3 continua il suo viaggio per avvicinare le nuove generazioni alla pallavolo attraverso il gioco e la partecipazione.

Il Tour della Schiacciata prosegue così il suo percorso nelle città italiane: dopo le tappe di Catania, Napoli, Modena, Milano e Bari, il prossimo 13 ottobre sarà a Torino, a Parco Dora, prima dell’appuntamento conclusivo del 23 ottobre a Roma.

I partner del Circuito 2026 sono: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids e Fondazione Sit.

Il Volley S3 protagonista anche a Tennis and Friends

Dal 2 al 4 ottobre, al Foro Italico di Roma, il Volley S3 è stato protagonista di Tennis and Friends – Salute e Sport, la manifestazione che unisce sport, salute, prevenzione e solidarietà e che ogni anno porta nella Capitale attività sportive, screening, incontri e iniziative dedicate al benessere e ai corretti stili di vita.

All’interno della manifestazione il Volley S3 ha proposto una speciale attività dedicata ai più giovani, portando in campo il gioco della pallavolo e i valori di inclusione, partecipazione e condivisione che caratterizzano il progetto della Federazione Italiana Pallavolo. Un ulteriore appuntamento che conferma la vocazione del Volley S3 a incontrare gli appassionati e il pubblico utilizzando lo sport come strumento di aggregazione e promozione di corretti stili di vita.