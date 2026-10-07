Stefania Corna è morta: la regista bergamasca stroncata da una malattia a 35 anni
È morta mercoledì 7 ottobre Stefania Corna, ex azzurra del volley stroncata da una lunga malattia all'età di 35 anni. Lo rende noto la Fipav in un comunicato. La regista bergamasca, cresciuta nella Foppapedretti, ha vestito diverse maglie in Serie A, da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Nel corso della sua carriera, ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, ed esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3).
Il cordoglio della Fipav
Ha inoltre militato nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 nel Club Italia. “Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la Fipav si uniscono al dolore della famiglia di Stefania, inviando sentite condoglianze”, si legge in una nota della Fipav. I funerali avranno luogo nella Chiesa S. Giorgio M. in Boltiere, in provincia di Bergamo, venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.
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