Un minuto di raccoglimento per Stefania Corna
ROMA-Per onorare la memoria di Stefania Corna la Federazione Italiana Pallavolo ha indetto un minuto di silenzio in occasione di tutte le gare (Nazionali, Regionali e Territoriali) che si disputeranno da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026.
Stefania Corna ci ha lasciati prematuramente mercoledì 7 ottobre dopo una lunga malattia. La regista bergamasca, cresciuta nella Foppapedretti, ha vestito diverse maglie in Serie A, da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci.
Stefania, nel corso della sua carriera, ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, ed esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3). Ha inoltre militato nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 nel Club Italia.
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