Parco Dora a Torino domani in festa per il Volley S3

TORINO - Nuovo appuntamento con il Volley S3 . Il tour della schiacciata organizzata dalla Fipav e riservata ai più giovani domani, martedì 13 ottobre, farà tappa al Parco Dora di Torino, uno dei luoghi più significativi della trasformazione urbana della città, per una giornata dedicata ai più giovani tra pallavolo, gioco, divertimento e inclusione.

Dalle 9:30 alle 16:30 il Parco si trasformerà in un grande villaggio della pallavolo, con i bambini e i ragazzi protagonisti di una giornata pensata per avvicinarli allo sport attraverso il gioco e la condivisione. Il parco, attraversato dal fiume Dora Riparia, sorge dalla riqualificazione di una delle più importanti aree industriali di Torino dove un tempo si lavoravano ferro, acciaio e pneumatici, oggi ci sono spazi verdi, aree dedicate allo sport e alla socialità e importanti testimonianze di archeologia industriale.

A guidare i ragazzi nelle attività del Volley S3 ci saranno Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati dagli Smart Coach del territorio.

Come nelle altre tappe del Tour della Schiacciata, anche a Torino ci sarà spazio per le attività con le reti abbassate e per Spikeball, Sitting Spikeball e Sitting Volley S3, la versione inclusiva del progetto che permette a tutti di condividere la stessa esperienza di gioco.

Nello stand di Campagna Amica (Coldiretti), gli studenti potranno scoprire il valore della stagionalità attraverso un momento divulgativo dedicato ai prodotti disponibili nei diversi mesi dell’anno, grazie alla Ruota della Stagionalità. A disposizione dei ragazzi ci sarà anche il Quaderno del Contadino, ricco di informazioni e curiosità. Non mancheranno, infine, occasioni di gusto, con la possibilità di assaggiare un delizioso gelato a km zero.