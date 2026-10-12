A Giuseppe Manfredi il Collare d'Oro per meriti sportivi

ROMA -Dai trionfi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 ai titoli mondiali conquistati nel corso dell’anno. L’Italia dello sport ha celebrato oggi i suoi campioni, protagonisti di una stagione di grandi successi internazionali. Il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI, a Roma, ha ospitato la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo , la massima onorificenza dello sport italiano. Una giornata dedicata alle eccellenze azzurre, con il riconoscimento delle imprese degli atleti e del contributo di tecnici, dirigenti e società sportive che hanno accompagnato i successi del 2026. Una giornata speciale anche per la pallavolo italiana, il presidente Giuseppe Manfredi, infatti, è stato premiato con il Collare d’Oro

Le parole di Giuseppe Manfredi

« Ricevere il Collare d’Oro rappresenta per me un onore straordinario e una grandissima soddisfazione. Considero questo prestigioso riconoscimento non soltanto un premio personale, ma soprattutto un tributo al fantastico lavoro svolto da tutto il nostro meraviglioso movimento. Un riconoscimento che voglio condividere con le centinaia di migliaia di persone che, ogni giorno, con passione, impegno e dedizione, contribuiscono alla crescita e ai successi della pallavolo italiana ».

Le parole del presidente del Coni Luciano Bonfiglio

« In questa icona dello sport italiano, il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI, c’è la sintesi delle nostre attività sportive. È il luogo più adatto per celebrare le vostre vittorie di cui siamo fieri e orgogliosi. L’atleta emerge quando la catena funziona: tecnici, dirigenti, presidenti. Tutti insieme con lo stesso obiettivo. Anche quest’anno siete stati protagonisti. L’Italia e il mondo ci hanno visti e seguiti. Abbiamo valorizzato le località dei Giochi, siamo stati invidiati dal mondo. Dopo Milano Cortina 2026 abbiamo ospitato i Giochi del Mediterraneo: tutti insieme abbiamo portato il successo a Taranto. È stato un grande risultato. Nel 2026 abbiamo vinto tanto, non solo ai Giochi e a Taranto. Abbiamo già ottenuto alcuni pass per Los Angeles 2028 e siamo già al lavoro per la trasferta olimpica. Ma non abbiamo vinto solo sul campo: abbiamo dimostrato competenza, conoscenza, efficienza e capacità organizzativa. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci è sempre stato vicino. E ringrazio il Governo, la Prima Ministra Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per il costante sostegno allo sport. Siamo sulla strada giusta ».

Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi

« Questo appuntamento è una tradizione e ogni volta ha un significato: riaffermare il valore dei risultati, dell’impegno, della collaborazione e del rispetto. Il significato più grande delle vittorie è l’esempio che danno. Lo sport è soprattutto questo, il farmaco naturale che consente di crescere e migliorare a noi e alle nostre comunità. Siamo staffettisti di una gara che non finisce mai e produce continuamente effetti nella socialità”. E il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis: “Abbiamo vissuto Giochi straordinari. Tutti insieme. Oggi celebriamo i più grandi atleti del mondo. Il nostro sport è in piena salute. È un punto fermo. Questi atleti sono la più grande espressione del valore del nostro Paese ».

A questo punto hanno avuto luogo le premiazioni : in base al vigente regolamento delle benemerenze, chi ha già ottenuto il Collare d’Oro negli anni passati ha ricevuto il Diploma d’Onore, mentre i tecnici sono stati insigniti della Palma d’Oro.

Il Collare d’Oro è stato conferito anche alle personalità Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli, oltre che alle società sportive A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli, ACF Fiorentina, Circolo del Tennis Palermo, Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili e Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus.personalità Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli, oltre che alle società sportive A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli, ACF Fiorentina, Circolo del Tennis Palermo, Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili e Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus.

Premiati anche i gruppi sportivi militari e civili protagonisti dei successi azzurri a Milano Cortina 2026. Le Stelle d’Oro al merito sportivo sono state assegnate ad Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza (Fiamme Gialle); Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito; e Vittorio Pisani, Capo della Polizia di Stato (Fiamme Oro).

COLLARI D’ORO E DIPLOMI D’ONORE

Sport del Ghiaccio: Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser (Collare d’Oro); Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Diploma d’Onore).

Sport Invernali: Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder (Collare d’Oro); Lisa Vittozzi e Simone Deromedis (Diploma d’Onore).

Atletica Leggera: Francesco Fortunato (Diploma d’Onore).

Vela: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini (Collare d’Oro).

Scherma: Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio (Collare d’Oro); Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (Diploma d’Onore).

Canottaggio: Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Diploma d’Onore).

PALME D’ORO AL MERITO TECNICO

Luca Zenti (Atletica Leggera), Vittorio Altobelli (Canottaggio), Thomas Maggiora (Nuoto), Agostino Sanacore e Alessandro Puccini (Scherma), Armin Zoeggeler (Sport Invernali, slittino)

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Giochi Milano Cortina 2026: Chiara Mazzel e Nicola Cotti Cottini (Collare d’Oro); Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, René De Silvestro, Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini (Diploma d’Onore).

Ciclismo: Andrea Biancalani (Collare d’Oro), Fabrizio Cornegliani (Diploma d’Onore).

Tiro a Segno: Tommaso Starec (Collare d’Oro)

VINCITORI SUMMER DEAFOLYMPICS – TOKYO, 15–26 NOVEMBRE 2025: Matteo Masetti, Federico Tamborrino e Viola Scotto Di Carlo (Collare d’Oro).

PALME D’ORO AL MERITO TECNICO

Danny Gerardini (Sci Alpino), Igor Confortini (Para Snowboard)

SOCIETÀ SPORTIVE

A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ACF Fiorentina S.r.l., Circolo del Tennis Palermo A.S.D., Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili, Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus (Collare d’Oro).

PERSONALITÀ

Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli (Collare d’Oro).

STELLE D’ORO AL MERITO SPORTIVO

Andrea De Gennaro, Salvatore Luongo, Carmine Masiello e Vittorio Pisani.

All’evento non hanno potuto partecipare i seguenti insigniti:

Federica Brignone (Sci alpino, Diploma d’Onore), Sara Curtis (nuoto, Collare d’Oro), i tennisti Jannik Sinner e Sara Errani (Diploma d’Onore), Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego (Collare d’Oro), Andrea Vavassori (Collare d’Oro e Diploma d’Onore), Antonio Conserva (Stella d’Oro).