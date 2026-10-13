Tutta la città al Pala Magis per Rana Verona: si alza il sipario sulla stagione 2026/27

Duemilacinquecento persone al PalaMagis per dare il via alla nuova stagione di Rana Verona . Una presentazione che diventa spettacolo e una serata che riunisce sport, territorio, cultura e intrattenimento: il Rana Verona Live Show inaugura ufficialmente la stagione sportiva 2026/27 davanti al grande pubblico gialloblù. Una partecipazione straordinaria che racconta prima di tutto il legame sempre più forte tra Rana Verona e la sua gente. Famiglie, giovani, tifosi, partner e rappresentanti delle istituzioni hanno riempito il PalaMagis per un evento pensato per andare oltre la tradizionale presentazione della squadra e trasformare l’inizio della stagione in una grande festa aperta alla città.

“Vedere oltre 2.500 persone entusiaste qui per iniziare insieme a noi una nuova stagione è significativo di ciò che Rana Verona è diventata nel panorama sportivo veronese e non solo, conquistando fiducia e tifosi giorno dopo giorno con umiltà, sacrifici ed impegno” ha dichiarato Stefano Fanini, Presidente di Verona Volley. “Non abbiamo voluto semplicemente presentare la nuova squadra bensì aprire le porte del nostro mondo alla città ed alla provincia. I ragazzi del settore giovanile, la Fanfara dei Bersaglieri, adidas, Fondazione Arena, DAZN, la serie televisiva Mai Molar, i nostri partner e soprattutto il nostro meraviglioso pubblico raccontano e testimoniano un progetto che ormai vive ben oltre il campo da gioco ed i soli risultati sportivi. Rana Verona vuole rappresentare Verona e provincia, il suo territorio di eccellenza e la sua capacità di fare squadra tutti assieme per obiettivi comuni.

Adesso arriva il momento di scendere in campo: ci aspetta una stagione molto impegnativa in varie competizioni e con la prima partecipazione europea nella storia di Verona in Champions League. Affronteremo ogni singola gara con ambizione, determinazione, responsabilità e con quella identità e cultura veronese del “mai mollare” che condividiamo profondamente con la nostra città e con famiglia Rana”. A dare il via allo show è stata proprio la più giovane del Club. Il settore giovanile di Rana Verona ha infatti aperto la serata in parata, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri, in un ingresso capace di unire simbolicamente il futuro della società ai valori di appartenenza, disciplina e gioco di squadra. Da quel momento il PalaMagis è diventato il palcoscenico del nuovo Rana Verona. A guidare il Live Show i volti di DAZN, con Barbara Cirillo e Alessio De Giuseppe, in una serata condotta e trasmessa in diretta dalla piattaforma che accompagnerà, ancora una volta, il Club nel racconto della stagione. La serata evento sarà successivamente disponibile on demand su DAZN.

Uno dei momenti più attesi è stato lo svelamento della nuova maglia gara firmata adidas, attraverso un racconto che parte da Verona per abbracciare l’intera provincia: città e borghi, lago e montagne, luoghi e persone differenti uniti dalla stessa appartenenza. A rendere spettacolare il reveal è stato il Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona, protagonista di una performance contemporanea sulle note della Marcia Trionfale dell’Aida, nella quale la nuova maglia, indossata dalle ballerine, è diventata parte integrante della coreografia inedita. Un incontro tra sport, danza e tradizione areniana per raccontare Verona attraverso un linguaggio nuovo. Poi il cuore sportivo della serata: la presentazione ufficiale del Rana Verona che affronterà la stagione 2026/27.

Uno dopo l’altro, giocatori e staff hanno fatto il loro ingresso davanti al grande pubblico del PalaMagis, svelando il volto della squadra chiamata a rappresentare Verona nella nuova stagione. Guidata dal coach Fabio Soli e capitanata da Rok Možič, Rana Verona si prepara a una stagione che la vedrà impegnata su tre fronti: SuperLega, Supercoppa Italiana e per la prima volta in assoluto per il club, anche la CEV Champions League. Sport e spettacolo hanno poi lasciato spazio alla festa e alla convivialità. La serata, infatti, è proseguita all’insegna del gusto e dello stare insieme con il Lasagna Party offerto da Rana. Un momento conviviale che ha unito la città, la squadra e un’azienda come il Pastificio Rana, profondamente legata al territorio, trasformando il finale del Live Show in una grande festa collettiva che celebra la passione per lo sport e il piacere di sentirsi parte della stessa comunità.

“MAI MOLAR” TORNA E SI SPINGE OLTRE IL CAMPO! Il PalaMagis si è trasformato in sala cinema con l’anteprima nazionale della seconda stagione di “MAI MOLAR”, la serie-evento su Rana Verona. Il pubblico del Live Show ha potuto assistere alla visione esclusiva del primo episodio del docu-reality dedicato alla pallavolo, che sarà disponibile gratuitamente e senza abbonamento su DAZN dal 17 ottobre. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, che ha raccontato la rinascita della pallavolo veronese e la costruzione di una nuova identità, MAI MOLAR torna con il suo sguardo autentico dentro alla squadra e fuori dal campo. La nuova stagione della serie, nata da un’idea del title sponsor Rana, con la produzione di Diaviva, racconta il percorso agonistico 2025/26, dall’arrivo del coach Fabio Soli alla conquista della prima Coppa Italia, intrecciando le sfide sportive con la quotidianità dei giocatori. Le telecamere entrano nello spogliatoio e nella vita fuori dal palazzetto, svelando passioni, fragilità e legami che trasformano talenti e personalità diverse in una squadra.

È questo il cuore della narrazione: imparare a fidarsi, affrontare il cambiamento e trovare negli altri la forza di ripartire. Perché essere una squadra non significa essere tutti uguali, ma mettere le proprie differenze al servizio di un obiettivo comune, crederci insieme fino all’ultimo e soprattutto, MAI MOLAR! I registi Michele Cardano e Francesco Bolognesi raccontano, con un linguaggio coinvolgente e accessibile anche a chi non segue la pallavolo, un’esperienza in cui ciascuno può riconoscersi, tra il desiderio di farcela e il bisogno di sentirsi parte di un gruppo.

RANA VERONA E ADIDAS: LE THREE STRIPES TORNANO IN SUPERLEGA

Le Three Stripes tornano protagoniste della SuperLega italiana. Rana Verona ha presentato al PalaMagis la nuova maglia gara adidas per la stagione 2026/27, svelando ufficialmente uno dei simboli più attesi della nuova partnership tra il Club e uno dei marchi più iconici dello sport internazionale. Un incontro che va oltre la semplice fornitura tecnica. Da una parte adidas, un brand che ha attraversato generazioni, discipline e culture sportive diventando anche un riferimento globale di stile e sportswear; dall’altra Rana Verona, una realtà che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso sportivo e la propria identità attraverso una forte vocazione alla crescita, all’innovazione e alla contaminazione tra sport, spettacolo, comunicazione e territorio.

La stagione 2026/27 segna così anche il grande ritorno di adidas nella SuperLega, attraverso un progetto che riporta uno dei simboli più riconoscibili dello sport mondiale sui campi del massimo campionato italiano di pallavolo. La prima espressione di questo incontro è la nuova maglia gara di Rana Verona. Blu come colore dominante, giallo per le iconiche Three Stripes adidas sulle spalle e per gli elementi che accompagnano il profilo della divisa: un design essenziale e immediatamente riconoscibile, nel quale l’identità cromatica del Club incontra uno dei codici estetici più celebri dello sportswear internazionale. Ma sono soprattutto i dettagli a trasformare la jersey in un racconto di identità e appartenenza. Sul petto compare la Scala, segno indissolubilmente legato a Verona, scelta per rinsaldare il rapporto diretto tra la squadra e la città: il simbolo di un legame e di un amore reciproco che il Club porta con sé ogni volta che scende in campo.

Sul colletto trova invece spazio la scritta “NOIVERONA”. Due parole che sintetizzano la forza di un’unione: squadra, tifosi, città e territorio dentro una stessa identità. Non soltanto il nome di una squadra, quindi, ma l’affermazione di una comunità che si riconosce negli stessi colori. Sul petto trova posto anche la coccarda della Coppa Italia, conquistata nella scorsa stagione: il segno del primo grande trofeo della storia del Club, che entra nel design della nuova maglia come memoria della vittoria e, allo stesso tempo, come punto di partenza verso nuovi obiettivi.

A completare la jersey è lo stemma ufficiale della SuperLega, elemento che identifica la divisa destinata ai giocatori e ne certifica la natura di Official Jersey: la stessa maglia che Rana Verona indosserà sul campo nel massimo campionato italiano. Quattro elementi che convivono con il linguaggio estetico adidas e trasformano la maglia in qualcosa di più di un capo tecnico: la Scala racconta Verona, “NOIVERONA” la sua comunità, la coccarda la vittoria, il badge SuperLega il palcoscenico sul quale questa storia continua. Una jersey pensata per il campo, ma costruita anche come elemento di identità. Perché oggi la maglia di una squadra è anche un oggetto capace di vivere fuori dall’arena, mettendo in relazione performance, lifestyle e cultura contemporanea.

È proprio in questa dimensione che l’incontro tra adidas e Rana Verona assume una precisa connotazione fashion. Per il suo debutto il Club ha scelto infatti di trasformare la presentazione della maglia in un racconto di Verona e del suo territorio. Un video ha attraversato idealmente l’intera provincia attraverso luoghi, persone, paesaggi e identità differenti: dalla città ai borghi, dalle montagne al lago. Un unico territorio rappresentato da un’unica maglia, ribadendo la vocazione di Rana Verona a essere espressione non soltanto della città, ma dell’intera provincia veronese. Lo svelamento al Rana Verona Live Show ha trasformato questo concetto in spettacolo. Il Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona ha fatto il proprio ingresso indossando la nuova jersey adidas ballando una coreografica inedita sulle note dell’Aida, creando al PalaMagis un incontro inedito tra sport, moda e una delle espressioni culturali più conosciute di Verona nel mondo.

Al termine della performance sono stati gli stessi giocatori a entrare in scena, unendo idealmente due grandi discipline, la danza e la pallavolo: due ambiti apparentemente lontani, ma uniti dagli stessi valori di disciplina, resilienza e passione. Rok Možič e i compagni hanno ricevuto dalle ballerine la nuova maglia, indossando per la prima volta davanti al pubblico i colori con cui Rana Verona affronterà SuperLega, CEV Champions League e Supercoppa Italiana. La nuova divisa diventa così il primo segno visibile di una partnership che mette insieme due identità e due linguaggi: la cultura sportiva globale di adidas e l’ambizione di Rana Verona di costruire, partendo dal campo, un brand sportivo sempre più contemporaneo e riconoscibile.

La collaborazione tra Verona Volley e adidas si estende ben oltre il campo da gioco, dando vita a una collezione completa che accompagna la società in ogni sua dimensione. Dall’abbigliamento tecnico dedicato alla prima squadra ai capi riservati allo staff, fino alle dotazioni per il Settore Giovanile, ogni elemento interpreta i valori e l’identità del Club, nel segno della qualità, dello stile e dell’innovazione che contraddistinguono il brand adidas. Un progetto che coinvolge l’intera famiglia Verona Volley e che trova la sua naturale espressione anche nel merchandising ufficiale, pensato per permettere a tifosi e appassionati di indossare con orgoglio i colori di Rana Verona e sentirsi parte della squadra. Le Three Stripes tornano in SuperLega. E lo fanno sulle spalle di Rana Verona.