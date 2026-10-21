Cuneo, partire bene per trovare la svolta

Tre partite, tre sconfitte, zero punti. Per sbloccare la classifica la Granda Volley Cuneo tenterà il tutto per tutto stasera (ore 20.30, PalaMegabox di Pesaro, diretta DAZN e RaiPlay), nel turno infrasettimanale della quarta giornata, ospite di una Vallefoglia in gran forma. Le marchigiane sono quarte alle spalle di Conegliano e Milano e a pari punti con Bergamo dopo i successi con San Giovanni in Marignano, Scandicci e Brescia. La squadra di Tisci , penultima, arriva all’appuntamento con il morale da ricostruire, dopo il derby perso 0-3 sabato in casa con Chieri (13-25, 13-25, 21-25). Prima c’erano stati il 3-0 di Conegliano (25-13, 25-16, 25-20) e il 3-1 contro Talmassons, la prima delle sfide salvezza. L’avvio è stato più duro del previsto, anche per un sorteggio che ha messo subito di fronte due big. Le ragioni sono più d’una. La prima è strutturale: il gruppo è in gran parte nuovo e coach Tisci, subentrato nel finale della scorsa regular season, deve costruire un’identità.

Le cause della crisi di Cuneo

La seconda sono i numeri. Contro Chieri, Cuneo ha chiuso con 26 attacchi vincenti contro 45, oltre a nove errori al servizio. Il problema ricorrente sono spesso le partenze: il secondo set con Chieri è iniziato con 5-6 punti di ritardo, come a Talmassons. Inseguire costa energie. La terza è la tenuta mentale. Tisci ha chiesto una reazione dopo Talmassons, dicendo che la partita «ci sia servita come lezione». Sabato ha riconosciuto che l’approccio era stato buono, ma ha parlato del «peccato aver mollato durante la partita». Qualcosa di buono, però, c’è. La difesa, con Magnani in evidenza, ha retto, e McBride, entrata per Grafort a fine secondo set, ha chiuso da top scorer con 9 punti e ha dato nuova energia. Nel terzo set con Chieri la squadra è tornata a un punto dalle avversarie prima di cedere.

Le parole di Noemi Signorile

La capitana Noemi Signorile non cerca alibi: «Non è stato un inizio semplice e abbiamo già affrontato due squadre molto forti. Avevamo l’opportunità di fare dei punti contro Talmassons, ma non ci siamo riuscite. Potevamo fare di più in queste tre partite, per esempio contro Chieri abbiamo mostrato il nostro gioco solamente nel terzo set e contro Talmassons potevamo tornare a casa più soddisfatte». Poi lo sguardo alla sfida di questa sera: «Oggi sfidiamo Vallefoglia, che è una squadra forte, allenata bene e preparata. Sarà una trasferta difficile, in cui cercheremo riscatto, scendendo in campo più agguerrite. Speriamo di esprimere quanto di buono facciamo durante gli allenamenti e cerchiamo di portare a casa più punti possibili. Sappiamo il loro valore, ma dobbiamo cercare di tornare a casa con qualcosa». L’ultimo precedente tra le due formazioni sorride a Cuneo: nei play-off Challenge della scorsa stagione le biancorosse eliminarono proprio la Megabox, prima di perdere la finale con Chieri. Ora per le piemontesi non c’è più margine per aspettare. L’obiettivo resta la salvezza e certe sfide non si possono più sbagliare, ma contro un’avversaria in fiducia come Vallefoglia può arrivare anche il primo segnale utile per cambiare l’inerzia della stagione.