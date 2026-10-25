Conegliano si lucida la nona Supercoppa! “Così torna a casa”

La Supercoppa torna a casa. A Bari Conegliano si aggiudica la finale 2026 contro una Scandicci generosa e talentuosa, ma ancora poco lucida nei momenti che decidono un set. Un anno fa Milano aveva detronizzato l’Imoco con una prova super. Ma quel giorno la Supercoppa iniziò un viaggio e quel viaggio si è chiuso ieri a Bari con la riconsegna nelle mani della capitana Asja Wolosz del trofeo. Nona volta per Conegliano in questa competizione con cui il feeling è forte. Lo stesso si può dire di Monica De Gennaro che sale un altro gradino della sua personalissima scala per la vetta con il decimo successo. Ma a far brillare la Prosecco Doc A. Carraro Imoco sono state soprattutto due giocatrici ispirate: l’opposta Isabelle Haak autrice di 28 punti e Raphaela Folie per la carica che sta portando in campo a 35 anni, al ritorno a Conegliano dopo avervi militato dal 2016 al 2022. Scandicci ha risposto con la canadese Kiera Van Ryk, 27 punti, Skinner nei primi due set e la tradizionale generosità di Caterina Bosetti: “Abbiamo buttato via dei passaggi che poi hanno fatto la differenza. Dobbiamo lavorare ancora tanto. Ma sono orgogliosa che siamo riuscite a combattere contro una squadra fortissimma”. Scandicci ha fatto meglio in ricezione con il 63% contro il 46% e in battuta (merito di Van Ryk e Bergmann con due ace a testa) con 5 contro 3. Conegliano risposto in attacco e a muro con 12 contro 7. Ma la squadra veneta non è stata la migliore, prova ne sia la fatica messa in mostra in alcuni passaggi da Gabi nel mettere a terra palla. Eppure la brasiliana è comunque sempre preziosa negli equilibri del gioco. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Conegliano ha provato a prendere il largo, portandosi sul 12-8. La reazione biancoblù è stata immediata: grazie agli attacchi di Aleksic, Skinner e ad un ace di Bosetti, Scandicci recupera fino al 13-13, trovando poi il sorpasso sul 15-16.