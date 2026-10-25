Conegliano si lucida la nona Supercoppa! “Così torna a casa”
La Supercoppa torna a casa. A Bari Conegliano si aggiudica la finale 2026 contro una Scandicci generosa e talentuosa, ma ancora poco lucida nei momenti che decidono un set. Un anno fa Milano aveva detronizzato l’Imoco con una prova super. Ma quel giorno la Supercoppa iniziò un viaggio e quel viaggio si è chiuso ieri a Bari con la riconsegna nelle mani della capitana Asja Wolosz del trofeo. Nona volta per Conegliano in questa competizione con cui il feeling è forte. Lo stesso si può dire di Monica De Gennaro che sale un altro gradino della sua personalissima scala per la vetta con il decimo successo. Ma a far brillare la Prosecco Doc A. Carraro Imoco sono state soprattutto due giocatrici ispirate: l’opposta Isabelle Haak autrice di 28 punti e Raphaela Folie per la carica che sta portando in campo a 35 anni, al ritorno a Conegliano dopo avervi militato dal 2016 al 2022. Scandicci ha risposto con la canadese Kiera Van Ryk, 27 punti, Skinner nei primi due set e la tradizionale generosità di Caterina Bosetti: “Abbiamo buttato via dei passaggi che poi hanno fatto la differenza. Dobbiamo lavorare ancora tanto. Ma sono orgogliosa che siamo riuscite a combattere contro una squadra fortissimma”. Scandicci ha fatto meglio in ricezione con il 63% contro il 46% e in battuta (merito di Van Ryk e Bergmann con due ace a testa) con 5 contro 3. Conegliano risposto in attacco e a muro con 12 contro 7. Ma la squadra veneta non è stata la migliore, prova ne sia la fatica messa in mostra in alcuni passaggi da Gabi nel mettere a terra palla. Eppure la brasiliana è comunque sempre preziosa negli equilibri del gioco. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Conegliano ha provato a prendere il largo, portandosi sul 12-8. La reazione biancoblù è stata immediata: grazie agli attacchi di Aleksic, Skinner e ad un ace di Bosetti, Scandicci recupera fino al 13-13, trovando poi il sorpasso sul 15-16.
"Non sapevo di essere arrivata così in là"
Nel finale, la squadra di Gaspari allunga fino al 20-23, trascinata da Skinner, Bosetti e Van Ryk. Conegliano prova a rientrare con il muro di Folie (22-23) e un attacco di Haak, ma la Savino Del Bene Volley non cede il vantaggio e chiude la frazione sul 23-25. Poi l’Imoco ha ripreso il filo del suo discorso e nonostante qualche sbavatura è riuscita a gestire i successivi tre set. Alla fine esulta Monica De Gennaro, la donna che vale 10: “Non lo sapevo di essere arrivata così in là. Non abbiamo fatto una partita bellissima e potevamo aspettarcelo. Ma siamo state lucide nei momenti finali dei set. Le nostre avversarie hanno difeso tanto e noi eravamo un po’ nervose. Poi abbiamo trovato il ritmo”. Una festa anche per la Lega per il riscontro di pubblico. Il presidente Vito Cozzoli è soddisfatto: “Uno spettacolo sportivo di caratura mondiale. Bello portare lo sport nelle scuole negli ospedali lasciando un segno oltre la partita”.
Conegliano-Scandicci 3-1(23-25 25-18 26-24 26-24)
Prosecco Doc A.Carraro Imoco - Folie 9, Haak 28, Zhu 17, Fahr 14, Wolosz 2, Gabi 10, De Gennaro (L), Cekulaev, Adigwe, Arici, Piovesan, Manfredini. N.e.: Sillah, Yao. All. Santarelli
Savino Del Bene - Skinner 7, Graziani 4, Van Ryk 27, Bosetti 6, Aleksic 17, Ognjenovic 1, Armini (L), Bergmann 9, Nwakalor, Van Hecke, D’Odorico, Eze. N.e.: Alberti, Sirressi (L). All. Gaspari
Arbitri - Pozzato, Salvati. Note - Spettatori: 4997, Durata set: 27’, 25’, 28’, 31’; Totale: 111’. MVP: Haak
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Abbonamento Plus+€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Annuale
Abbonamento Plus+€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS