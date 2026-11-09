Perugia non frena, Trento è in arrivo

Perugia è sempre padrona. Anche quando di fronte ha una big come Trento . Ieri confronto in casa dell’Itas risolto al tie-break dagli umbri che hanno sofferto la qualità dei padroni di casa, ma hanno anche dimostrato di avere grandi capacità di reazione ed essere più avanti nella forma. Trento ha lasciato il segno con il suo avvio, ma alla distanza ha pagato il ritmo ancora non ottimale di un gruppo che ha aspettato Lavia e Michieletto e la fatica del tie-break precedente, quello vinto contro Piacenza. Resta comunque la dimostrazione che la squadra c’è. Trento in almeno due dei cinque parziali ha saputo dire la sua, meritando il punto conquistato per la classifica.

Perugia batte Trento al tie-break: Plotnytskyi protagonista della sfida

La squadra di Mendez ha avuto un impatto migliore sul match grazie agli spunti di Michieletto (23 punti personali alla fine), ma a gioco lungo ha sofferto in ricezione e faticato a trovare altri modi di andare a segno al di fuori dell’attacco (53%), raccogliendo solo dieci punti fra muro e battuta (quattro ace dello stesso Alessandro). Gli umbri sono stati bravi a risalire la china per due volte; prima sulla situazione di 0-1 e poi di 1-2, facendo leva su una serata di squadra strepitosa in attacco (70% con appena tre errori diretti). Plotnytskyi è stato miglior realizzatore dei suoi ed mvp del match con 22 punti e l’81% a rete. Un assoluto protagonista. Il primo round di questo duello che attraverserà tutta la stagione è di Perugia che resta imbattuta ed in cima alla classifica con un punto in più di Civitanova, che ha però giocato una partita in meno. «È stata una partita caratterizzata da cinque set molto differenti tra loro - spiega l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez al termine dell’incontro - . I due set che abbiamo vinto sono stati molto combattuti ma abbiamo comunque dovuto faticare molto per portarli a casa, mentre nei parziali persi Perugia ha espresso davvero un ottimo livello di gioco, basato su grande efficacia in battuta e soprattutto nella fase di cambiopalla e contrattacco».

Perugia-Trento, la semifinale di Supercoppa in programma il 14 novembre

Fra sei giorni la rivincita, in in campo neutro e in un’altra competizione: sabato 14 novembre alle ore 15.30 al PalaRaschi di Parma le due formazioni si troveranno di nuovo di fronte per giocare la semifinale di Supercoppa.

Il tabellino della sfida

Trentino-Perugia 2-3 (25-22, 17-25, 25-23, 16-25, 8-15)

ITAS Sbertoli, Michieletto 23, Resende Gualberto 7, Faure 16, Lavia 11, Nedeljkovic 10, Gollini (L), Roberti, Laurenzano (L), Cavalcante 1, Torwie. N.e. Zonta, Bossi, Guiotto. All. Mendez

SIR SUSA SCAI Giannelli 3, Plotnytskyi 22, Sanguinetti 12, Reggers 26, Semeniuk 18, Loser 6, Gaggini, Loreti (L), Solé, Kollator, Hosseini. N.e. Henno, Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti

ARBITRI Cerra, Zavater. NOTE - durata set: 29’, 23’, 29’, 27’, 16’; tot: 124’