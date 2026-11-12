"Caso calendari, l'Italia chiede risposte ma da Fivb tanti silenzi"

Le parole di Manfredi

Presidente Manfredi, che riflessione fa la Federazione italiana? «Sosteniamo i club italiani in questo momento così delicato, perché servirebbero risposte e vediamo tanti silenzi. I tempi sul tappeto sono tanti. In primo luogo cosa succede ai giocatori che non vanno in nazionale? Chi li paga? Poi c’è il tema delle settimane. Se il Mondiale dura tre settimane allora saranno cinque o sei quelle impiegate. E non si può poi riprendere a giocare subito. Non è fattibile. Terzo, c’è il tema della salute degli atleti. Il mondiale si gioca ad un livello altissimo, quindi si è più soggetti ad usura e al rischio di infortuni. Su tutte queste cose non ci sono risposte». C’è poi la questione economica che preoccupa le società? «Certo, si toglie un mese di attività piena in cui le società hanno riscontri di pubblico, registrano incassi, hanno immagine e quindi maggiore interesse da parte degli sponsor. Cosa torna ai club se a settembre hanno un mese in più di attività? Poco. Intanto devono iniziare la preparazione il primo di agosto. Con nessun ritorno tangibile».

Cosa avrebbe dovuto fare Fivb

Cosa avrebbe dovuto fare Fivb? «Sarebbe stato meglio fare un discorso un po’ più largo: togliamo ma vi diamo qualcosa in più. Concedere settimane più significative, quindi un campionato più lungo, in cui le società possano fare incassi, raccoglie sponsor e quindi riequilibrare la perdita dei mesi pieni dell’inverno». Ma Fivb spinge per i mesi invernali, avrà fatto i suoi calcoli. «Non so se la scelta di giocare tra dicembre e gennaio sia poi così giusta. C’è il campionato italiano, la Liga, la Bundesliga. Ogni quattro anni ci sono anche le Olimpiadi Invernali. I club invece ci stanno rimettendo in investimenti. A forza di tirare la corda gli investitori possono anche iniziare a non investire più. E poi ci sono problematiche a cui non si danno mai risposte». Quali problematiche? «C’è una Volley Nations Legue che dura troppe settimane. E i palazzetti sono vuoti quando non gioca la squadra di casa. Gli atleti vanno da un continente all’altro come trottole. E paghiamo tutto noi». Pensa che si potrà ottenere qualcosa? «Non sarà facile, però non era mai successo che gli atleti prendessero posizione in questi anni. Stanno cominciando a capire che hanno bisogno di allungare un po’ la loro carriera. Ma se continuiamo a giocare sempre con questo sistema di ranking internazionale, noi dobbiamo schierare sempre i migliori giocatori. E questo cosa significa? Crescono l’usura e gli infortuni. E ne sappiamo qualcosa noi che alcuni ragazzi li abbiamo curati per tutta l’estate». La Polonia però è allineata. Un bel guaio. «Non so perché ai polacchi stia bene. Tra l’altro loro hanno 14 squadre e giocheranno ogni tre giorni. Complimenti. Per noi però farlo è un disastro».