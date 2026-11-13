TORINO - Un patto per vincere . A Civitanova questa estate si è lavorato per tornare ad alzare un trofeo nell’anno l’azienda Lube andrà a compiere 60 anni. Al centro di questo patto c’è Aleksandar Nikolov , schiaciatore di talento, che quest’anno ha al suo fianco nel ruolo di palleggiatore il fratello Simeon. E la partenza, in Superlega, fa pensare positivo soprattutto in vista delle Finals Four di Supercoppa che si disputeranno domani e domenica a Parma. La Lube affronterà in semifinale Verona ma tutti pronosticano un finale con Perugia, riedizione del confronto che ha aggiudicato lo scudetto la scorsa stagione.

Nikolov, si aspettava di partire così forte in campionato?

«Mi aspettavo una bella partenza perché la squadra è forte e ne siamo consapevoli. Abbiamo aggiunto pezzi importanti e si vede. Questa Lube ha il fuoco, ha la carica, l’adrenalina. Tutte queste cose sono nel nostro cuore quando giochiamo sul campo, specialmente in casa nostra. C’è tanta energia, direi che ce n’è da vendere».

Merito del nuovo gruppo?

«È molto buono. Ci sono tanti giocatori nuovi ma si sono inseriti subito. Siamo tutti amici, siamo compagni che vogliono aiutarsi in campo e vogliono supportarsi l’un l’altro quando ce n’è bisogno».

È molto importante per lei che tra i nuovi ci sia suo fratello Simeon?

«Molto per tutti noi, perché lui è il regista di questa squadra e anche se è molto giovane e ha poca esperienza, sta già facendo vedere il perché è stato preso qui. Gli auguro dal cuore che continui così e che raggiunga il livello che vuole raggiungere. E Io so che ha tutto per arrivare al livello più alto. Vuole essere il migliore al mondo».

E così facendo aiuterà anche lei ad essere il migliore al mondo?

«Sicuramente, fa parte del gioco. I registi creano anche gli attaccanti, poi il legame è molto forte specialmente e ci capiamo al volo, è un’intesa senza parole a volte».

Quali obiettivi si è prefisso per quest’anno?

«Voglio vincere un trofeo, almeno uno, poi se ne arrivano di più ancora meglio. Lo scorso anno sono stato il top scorer ma non è così importante».

C’è rammarico per la scorsa stagione?

«C’era ma è passato tanto tempo fa. Nello sport devi rialzarti e continuare, perché le partite ci sono tutto l’anno. Infatti a volte vincono quelli che sono più bravi a dimenticarsi delle sconfitte. Ora l’esperienza ormai ce l’abbiamo, quindi abbiamo tutto per raggiungere i traguardi che ci prefiggiamo».

È subito stato considerato un enfant prodige, ora è visto come l’erede naturale di Juantorena. Queste valutazioni pesano o sono uno stimolo?

«Ognuno deve essere focalizzato sulla sua strada, sulla sua avventura. Si fa fatica quando. Io sto cercando di scrivere la mia storia e c’è ancora tanto da scrivere. Su questo sono concentrato».

La Supercoppa è la prima occasione per vincere?

«Dopo questo inizio di campionato sappiamo di essere all’altezza di giocarci la Supercoppa. Ci sono altre squadre forti, questo è sicuro, ma ce ne sono sempre. Vediamo chi è più pronto, chi è più carico».

Un finale con Perugia sarebbe una rivincita?

«Sì ma il nostro obiettivo per adesso è battere Verona. L’anno scorso ci hanno eliminati dalla Supercoppa. È una squadra forte che gli manca un giocatore molto importante».