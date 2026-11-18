Il Catch’n Serve Ball sta avendo con la sua Federazione Italiana FICSB e l’egida di AICS, un crescente sviluppo in Italia per numero di società e praticanti. Un movimento che cresce sia in Europa che nel mondo.

Il Catch’n Serve Ball offre una possibilità concreta di vivere lo sport di squadra anche a chi non ha un passato agonistico. Un mix tra pallavolo e pallamano dove la palla si blocca e si rimanda dall’altra palla della rete: una modalità di gioco accessibile, nella quale si sviluppano tecnica, collaborazione e affiatamento, valorizzando il contributo di ogni partecipante.

Alla crescita italiana si affianca un percorso di sviluppo internazionale sostenuto dalla ICSBF – International Catch’n Serve Ball Sports Federation. Attraverso la collaborazione con la CSIT, il sostegno alle organizzazioni nazionali e la promozione di appuntamenti internazionali, la Federazione contribuisce ad ampliare le opportunità di partecipazione e a collegare comunità sportive di diversi Paesi, mettendo al centro inclusione, parità e fair play.

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre la disciplina vivrà il suo momento clou della stagione. Il PalaTerme di Montecatini Terme ospiterà il Campionato nazionale AiCS–FICSB che vedrà in campo le migliori formazioni italiane.

Saranno 26 le squadre partecipanti, 22 femminili e 4 maschili, provenienti da Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Campania che si incontreranno per tre giorni di competizioni, festa e condivisione, portando in campo uno sport che sta offrendo a sempre più adulti la possibilità di avvicinarsi, o tornare, al gioco di squadra. Le delegazioni arriveranno dalle città e dai territori di Roma, Forlì, Avellino, Frosinone, Lecce, Firenze, Cerveteri e Aprilia.

Le squadre di Roma sono sette in rappresentanza di cinque società (Mamasharks Pianeta Volley società Asd Pianeta Volley Aprilia Team; Free Time Volley società Asd Free Time Volley; Real Etruria Società Asd Etruria Sporting; Serendipity società Asd Ohana Csb Academy; Dominga's Team Società Asd Ohana Csb Academy: I Primi Colossi Società Asd Ohana Csb Academy; Mama Thunder Roma 12 Società Asd Roma 12).

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Catch’n Serve Ball, dalla Direzione nazionale AiCS – Dipartimento Sport, dalla Commissione Tecnica Nazionale di settore e dai Comitati AiCS Toscana e Pistoia.

Tre giorni di gare, incontri e socialità culmineranno domenica 22 novembre con le finali e le premiazioni.

Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming. Ad accompagnare la competizione anche il primo contest fotografico FICSB, “Scatti di Squadra”, per raccontare attraverso le immagini le emozioni del Campionato.