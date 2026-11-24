TORINO - L’Igor Novara e Lorenzo Bernardi ci riprovano. Dopo l’addio a fine scorsa stagione e l’arrivo di Massimo Bartolini in panchina, sembrava che le strade di società e tecnico si fossero allontanate. Domenica pomeriggio però è arrivato l’esonero del tecnico modenese che ha pagato una partenza a rilento e la brutta sconfitta con Chieri. Ieri si è volto il primo allenamento con il nuovo tecnico che è chiamato ad affrontare un passaggio delicato della compagine novarese. A raccontare questo momento è il dg Enrico Marchioni. Marchioni, partiamo dalla pesante sconfitta con Chieri? «Sabato sera la nostra prestazione è stata molto, molto sotto tono. Invece Chieri ha preparato benissimo la partita. Solo nel terzo set abbiamo giocato un po’ da squadra e siamo riusciti a fare un set discreto». La scelta di esonerare Barbolini è frutto delle considerazioni sulla partita di sabato sera? «La partita di sabato ha evidenziato una situazione critica che era già maturata. L’esperimento di Tatiana Tolok in posto 4 è stato forse quello che ha dato meno soddisfazione. La società si è incontrata, ha fatto le sue valutazioni, anche in merito a questa situazione e quindi si è arrivati alla scelta di chiudere con Barbolini».

"L’apporto di Barbolini è fuori discussione"

Ma la società aveva fortemente voluto Barbolini. Quali erano le aspettative? «L’apporto di Barbolini è fuori discussione. Ma a destabilizzare il lavoro è stato questo spostamento in posto 4 di Tolok. Lei ha retto bene nella prime giornate. Poi gli avversari l’hanno studiata e hanno capito come fermarla. Con Talmassons e Cuneo ne vieni fuori. Con Milano non è stato così. Molti non erano convinti di questo modulo e ci sono state pressioni per tornare indietro. Massimo aveva le sue idee e ha perseguito il suo sviluppo tattico di questa squadra. Però i risultati non sono arrivati e si è deciso di fare questo passo». Questo vuol dire che ora Tolok tornerà a ricoprire il ruolo di opposto? «Quanto detto presuppone che adesso Tatiana giocherà in posto due». E giovedì sera avrete subito una prova del fuoco in Champions in casa di Conegliano. «Dobbiamo essere obiettivi. In questo momento non c’è competizione. Noi dobbiamo ragionare su Resovia e Dresda. Dobbiamo cercare di arrivare al secondo posto. Quindi questo è l’obiettivo, bisogna essere molto lucidi e onesti. Noi dobbiamo lavorare per vincere contro Vallefoglia. Questo è quello che dobbiamo fare».

"Confidiamo nella voglia di rivincita di Bernardi"

L’impressione è che Novara paghi l’accelerazione che Conegliano e Milano hanno dato al campionato. «Certamente sono due squadre in un’altra dimensione. Però pensavamo che le difficoltà di Scandicci, che sono analoghe alle nostre, ci avrebbero permesso di infilarci. Invece è Chieri ad avere questa chance». Cosa vi aspettate ora da Lorenzo Bernardi? «Confidiamo nella voglia di rivincita di Lorenzo. Speriamo che la squadra risponda positivamente a questo scossone, perché anche le ragazze devono dare qualcosa. Non possono essere succubi della situazione. Alcune ragazze sono sotto prestazione quest’anno. Ora vorrei vedere una reazione di squadra. Ci aspettiamo che la loro professionalità ci aiuti a uscire da questa situazione». Tolok è all’ultimo anno a Novara? «Credo di sì, la sta cercando mezzo mondo. Sarà lei a fare delle scelte con chi l’assiste».