Volley: A2 Maschile, nel week end ultima giornata della Regular Season

ROMA- Si va in campo per l'ultima giornata della Regular Season di A2 Femminile. Lasceranno il campionato Lamezia e Tuscania, che nella prossima stagione disputeranno la nuova A3. Completa le sue fatiche anche l’Aeronautica Militare Club Italia, già iscritta di diritto alla prossima Serie A2. Per le altre squadre si apre la seconda fase. Nel Girone Bianco Mondovì, Brescia, Reggio Emilia e Spoleto si giocheranno l’unico pass per il massimo Campionato con Piacenza, Bergamo, Castellana Grotte e una tra Cantù, Gioia e Ortona ai Play Off Promozione Credem Banca. I team dal quinto posto in giù affronteranno la trafila dei Play Off A2 Credem Banca. In palio due pass per rimanere in Serie A2.

RISULTATI E CLASSIFICHE-



GIRONE BIANCO-

Relegata ai Play Off A2 (Cisano o Taviano agli Ottavi), la GoldenPlast Potenza Picena, nella gara n. 100 di Calistri in Regular Season e di Gozzo in carriera, difende la quinta piazza. Vittoriosa all’andata, in caso di quarto posto laMonini Spoleto agli spareggi Promozione incontra Piacenza, da terza Bergamo, da seconda la Mater. Tre ex: da una parte Monopoli, dall’altra Segoni e Zamagni, a 2 punti dai 1500.

Il derby salentino tra la BCC Leverano e la Aurispa Alessano conta più per gli ospiti, che vogliono riscattare la sconfitta dell’andata e superare Roma in classifica. I padroni di casa, decimi matematicamente, ai Play Off A2 incontreranno la Videx, mentre il sestetto di Tofoli se la vedrà con una tra Cantù, Gioia del Colle o Ortona.

Con 3 punti la Centrale del Latte Sferc Brescia chiude seconda e ospita la Mater ai Play Off Promozione, da terza va a Bergamo, da quarta a Piacenza. La capolista Synergy Arapi F.lli Mondovì, che ha vinto 2 dei 7 precedenti, si presenta con l’ex bandiera bresciana Fusco e con Morelli a 11 attacchi vincenti dai 2500.

La Roma Volley, che agli Ottavi dei Play Off A2 va a Cantù, Gioia del Colle o Ortona, vuole difendere l’undicesima piazza dal ritorno di Alessano, che sta a -1. La Conad Reggio Emilia, vittoriosa all’andata, nei Quarti dei Play Off Promozione ospita Bergamo confermando il terzo posto, sfida la Mater se chiude seconda o Piacenza se finisce quarta. Silva a 1 attacco vincente dai 500.

La Conad Lamezia, primo club a scivolare nella nuova Serie A3, vuole salutare la categoria con una bella prova, ma la Geosat Geovertical Lagonegro (agli Ottavi dei Play Off A2 contro Taviano o Cisano) è in forma e intende bissare il successo dell’andata provando a soffiare il quinto posto a Potenza Picena.

Chi vince il derby toscano chiude settima e ospita Prata, chi perde finisce ottava e ospita Cuneo. La Kemas Lamipel Santa Croce ha annunciato l’ingaggio del bulgaro Lyutskanov alla vigilia del sesto match con l’Acqua Fonteviva Apuana Livorno. I “Lupi” hanno vinto 4 dei 5 precedenti. Tamburo è a 4 punti dai 4500. Gli ospiti si presentano con due ex, Miscione e Zonca.

Turno di riposo per la Menghi Shoes Macerata, che ha chiuso la Regular Season al nono posto ed esordirà a Catania nei Play Off A2 forte di un gioco ritrovato.



GIRONE BLU-

Matematicamente settima, la Videx Grottazzolina ospiterà Leverano in Gara 1 degli Ottavi Play Off A2, ma prima sfiderà la Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania, vincitrice di 2 dei 3 precedenti ma seconda squadra già scesa in A3.

La Materdominivolley.it Castellana Grotte ha blindato il terzo posto e può ospitare una tra Brescia, Reggio Emilia o Spoleto ai Quarti dei Play Off Promozione, ma prima vuole riscattare la beffa del derby d’andata con la Gioiella Gioia del Colle, che si presenta con l’ex Mater Sighinolfi e vuole superare Cantù al quarto posto.

L’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma, già certa dell’iscrizione alla prossima A2, gioca senza pensieri, mentre la Sieco Service Ortona, che ha vinto 6 dei 7 precedenti, si presenta con l’ex Berardi e si gioca le chance residue di centrare il quarto posto, ma ora è sesta. Dolfo è a 7 attacchi punto dai 1500 in Regular Season.

Col Club Italia esentato dai Play Off A2, la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone scalerà di una posizione e andrà in Toscana agli Ottavi. Per la Pool Libertas Cantù solo la vittoria assicura l’accesso ai Play Off Promozione e un biglietto per Mondovì. Rudi è a una gara dalle 100, Santangelo a 4 punti dai 1500 in Regular Season

Derby lombardo al Pala Agnelli. L’Olimpia Bergamo, certa del secondo posto, ai Quarti dei Play Off Promozione ospiterà una tra Reggio Emilia, Brescia o Spoleto, mentre la Tipiesse Cisano Bergamasco, che deve riscattare lo stop dell’andata, mira a scavalcare Taviano ed esordirà ai Play Off A2 nelle Marche o in Basilicata.

La Pag Taviano, con Cernic a 6 punti dai 4000 e a 1 ace dai 300, è a +2 su Cisano e attende di sapere se in gara 1 degli Ottavi Play Off A2 giocherà a Lauria o a Civitanova Marche. La Elios Messaggerie Catania, che ha vinto 2 dei 3 precedenti, è ottava e debutterà in casa con Macerata ai Play Off A2. Bonacic è a 7 punti dai 1000.

La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, con Caio a 24 punti dai 1500 in Regular Season, esordirà in trasferta agli Ottavi Play Off A2 con la vincente di S. Croce – Livorno dopo aver ospitato la capolista Gas Sales Piacenza, vittoriosa all’andata e in attesa di conoscere la sfidante nei Quarti Play Off Promozione. Gara n. 300 per Fanuli, Fei a 11 attacchi vincenti dai 6000.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA DEL GIRONE BIANCO-



Sabato 30 marzo 2019, ore 20.30

GoldenPlast Potenza Picena - Monini Spoleto Arbitri: Caretti-Piperata

BCC Leverano - Aurispa Alessano Arbitri:Traversa-Cavalieri

Centrale del Latte Sferc Brescia - Synergy Arapi F.lli Mondovì Arbitri: Palumbo-Serafin

Roma Volley - Conad Reggio Emilia Arbitri: Bellini-Pecoraro

Conad Lamezia - Geosat Geovertical Lagonegro Arbitri: Grassia-Verrascina

Kemas Lamipel Santa Croce - Acqua Fonteviva Apuana Livorno Arbitri: Turtù-Selmi



Riposa : Menghi Shoes Macerata



LA CLASSIFICA DEL GIRONE BIANCO-

Synergy Arapi F.lli Mondovì 54, Centrale del Latte Sferc Brescia 47, Conad Reggio Emilia 47, Monini Spoleto 46, GoldenPlast Potenza Picena 41, Geosat Geovertical Lagonegro 40, Kemas Lamipel Santa Croce 34, Acqua Fonteviva Apuana Livorno 34, Menghi Shoes Macerata 34, BCC Leverano 23, Roma Volley 20, Aurispa Alessano 19, Conad Lamezia 8



1 incontro in più: Menghi Shoes Macerata



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA DEL GIRONE BLU-



Domenica 31 marzo 2019, ore 20.30

Videx Grottazzolina - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Arbitri: Mesiano-Capolongo

Materdominivolley.it Castellana Grotte - Gioiella Gioia del Colle Arbitri: Mattei-Oranelli

Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma - Sieco Service Ortona Arbitri: Toni-De Simeis

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone - Pool Libertas Cantù Arbitri: Guarneri-Spinnicchia

Olimpia Bergamo - Tipiesse Cisano Bergamasco Arbitri: Santoro-Cavicchi

Pag Taviano - Elios Messaggerie Catania Arbitri: Dell’Orso-Vecchione

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo - Gas Sales Piacenza Arbitri: Pristerà-Laghi



LA CLASSIFICA DEL GIRONE BLU-

Gas Sales Piacenza 65, Olimpia Bergamo 54, Materdominivolley.it Castellana Grotte 50, Pool Libertas Cantù 47, Gioiella Gioia del Colle 46, Sieco Service Ortona 45, Videx Grottazzolina 42, Elios Messaggerie Catania 38, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 30, Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma 30, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 24, Pag Taviano 21, Tipiesse Cisano Bergamasco 19, Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania 14