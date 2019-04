Volley: A2 Maschile, Bergamo e Cantù domani si sfidano per andare in Finale

ROMA- Sono attesi per domani, giovedì 25 aprile, due importanti verdetti nei Play Off che vedono protagoniste le squadre di A2 Maschile. Nei Play Off per la promozione in Superlega Gara 3 di Semifinale fra Olimpia Bergamo e Pool Libertas Cantù, in campo alle ore 15.00. Chi vince sfiderà Piacenza nella Serie che porterà al massimo campionato.

Nei Play Off per l'A2 alle 18.00 in Puglia altra sfida senza appello tra Gioiella Gioia Del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce. Chi vince approda alle Semifinali del torneo che vale la permanenza nella categoria.

PLAY OFF PROMOZIONE-

Con la Gas Sales Piacenza in Finale dopo il successo per 3-1 sulla Monini Spoleto al PalaRota nella seconda sfida di Semifinale, giovedì 25 aprile alle 15.00 sarà il derby del PalaAgnelli tra Olimpia Bergamo e Pool Libertas Cantù a decretare la seconda finalista che cercherà il salto di categoria in una serie al meglio dei cinque match.

L’Olimpia Bergamo, con Erati a 10 punti dagli 800 in carriera, non ha sfruttato la chance di chiudere i conti in gara 2, ma affronterà la “bella” in casa e sogna la rivalsa tricolore con Piacenza nella Finale Promozione dopo la beffa nella resa dei conti della Del Monte® Coppa Italia. La Pool Libertas Cantù non starà a guardare. Dopo aver tolto la corazza a Mondovì nei Quarti, gli uomini di Luciano Cominetti possono centrare un altro colpo da ko, con Monguzzi a 14 punti dai 1400 in carriera, contro la vecchia conoscenza Tiozzo, in forza ai canturini nel 2015/16.

PLAY OFF A2-

Si stringe il cerchio delle pretendenti ai due posti per la Serie A2 Credem Banca 2019/20. Domenica 28 aprile la prima Semifinale sarà Geosat Geovertical Lagonegro – Acqua Fonteviva Apuana Livorno, l’altra vedrà impegnata la GoldenPlast Potenza Picena con la vincente di Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce, match valevole per gara 3 dei Quarti Play Off A2 Credem Banca

La Gioiella Gioia del Colle, con Margutti a 11 punti dai 600 in carriera, può contare sul PalaCapurso e sulla spinta dei propri tifosi per raggiungere i marchigiani in Semifinale, ma la Kemas Lamipel Santa Croce dell’ex Grassano, che dopo aver perso Wagner per l’infortunio causato da un gesto di stizza, schiera l’olandese Snippe da opposto e punta sul bulgaro Lyutsjanov, ha dimostrato in casa di aver raggiunto un equilibrio nel gioco imponendosi 3-1 con Gioia dopo una rimonta nel terzo set.

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 3 DI SEMIFINALE DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

Giovedì 25 aprile 2019, ore 15.00

Olimpia Bergamo – Pool Libertas Cantù Arbitri: Turtù-Mattei

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 3 DEI QUARTI DEI PLAY OFF A2-

Giovedì 25 aprile 2019, ore 15.00

Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Cavalieri-Scarfò