Con Robbiati al centro Santa Croce chiude il sestetto

SANTA CROCE (PISA)- Esperienza e rendimento sicuro. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il tecnico Montagnani a secgliere il centrale Gabriele Robbiati per chiudere il sestetto titolare della Kemas Lamipel Santa Croce nella prossima stagione. Originario di Vercelli Robbiati è un giocatore navigato, che conosce la cadetteria meglio delle sue tasche. Porterà in dote esperienza, centimetri, un muro importante e tanti consigli da dare ai giovani compagni con cui passerà le ore di allenamento al PalaParenti. Il pubblico santacrocese conosce bene il nuovo centrale biancorosso per averlo visto tante volte quale avversario dei “Lupi”: più di dieci anni fa con le maglie della Top Team Mantova e della CheBanca! Milano, più recentemente con quelle di Cantù, Aversa e, nell’ultima stagione Lagonegro. Con il suo arrivo si chiude quindi quella che può essere definita “una formazione titolare” della Kemas Lamipel, composta da Acquarone in regia, Walla Souza opposto, Robbiati e Copelli al centro, Colli e Di Silvestre schiacciatori e Sorgente libero. Da sottolineare come in posto quattro ci sia un altro “titolare” come Cappelletti e un giovane in rampa di lancio su cui la società punta forte quale Prosperi mentre da secondo libero agirà il promettente Sposato. A giorni si attenderanno i nomi del vice opposto, del secondo palleggiatore e del terzo centrale, ma si presume che la società punterà forte sul settore giovanile. Nel frattempo a Gabriele Robbiati il più caloroso benvenuto ai “Lupi”.

LA CARRIERA-

Classe 1983, Robbiati ha debuttato in B1 con la maglia della Mokaor Vercelli a cavallo del millennio: da quel momento in poi tanta B1 in Piemonte e in Lombardia, ma poi anche tanta A2 soprattutto in quel di Cantù. I suoi 200 cm di altezza e la sua fisicità saranno armi importanti sotto rete per la Kemas Lamipel di Montagnani, tecnico che ha puntato forte sulle doti di Robbiati, sia dentro che fuori del campo.