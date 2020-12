Bergamo-Taranto, domani in campo per la 5a di A2

BERGAMO- Recupero da piani alti in Serie A2 Credem Banca. A confronto l’Agnelli Tipiesse Bergamo e la Prisma Taranto nel match di mercoledì 2 dicembre (ore 19.00) per il 5° turno di andata. Si tratta di uno scontro inedito in Serie A. Nel weekend gli orobici sono scesi in campo dando una prova di forza, mentre gli uomini di Di Pinto non hanno giocato. I padroni di casa sono reduci dal successo lampo nel derby lombardo della 7a giornata con Brescia. Il gruppo pugliese, invece, non è partito alla volta della Toscana e ha trascorso un fine settimana senza volley per il rinvio della gara in calendario al PalaEstra contro Siena. In classifica, la squadra di Graziosi è quarta a 8 punti con una lunghezza di vantaggio sui tarantini, quinti. Finora tre match giocati per entrambi i team.