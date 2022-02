Santa Croce allunga la serie si contro Mondovì

SANTA CROCE (PISA)-Mette a segno il quinto sigillo consecutivo la Kemas Lamipel Santa Croce che stravince, pur soffrendo per due set nel recupero della 1a di ritorno contro una Synergy Mondovì che ha lottato strenuamente per due set prima di cedere di schianto nel terzo arrendendosi 3-0 (28-26, 25-22, 25-7). I toscani si issano provvisoriamente al secondo posto della classifica in attesa dei i tanti recuperi che da domenica cominceranno ad essere disputati, anche tra le squadre di vertice. La gara contro Mondovì era la classica “trappola” in cui i “Lupi” sono stati bravi a non cadere, nonostante gli ospiti, calati alla distanza, abbiano venduto carissima la pelle, mettendo i santacrocesi in difficoltà specialmente nel primo set. Formazione tipo per la Kemas Lamipel, manca invece il bombardiere Arinze tra i piemontesi, con coach Denora che schiera il giovane azzurrino Cianciotta opposto a Piazza e Caldano al centro in coppia con Ceban, chiudendo il sestetto base con l’ex Mazzon e Boscaini di banda oltre a raffa libero. L’inizio gara è equilibrato, con i santacrocesi che fanno fatica a trovare le misure a Cianciotta, oltre a subire molto la battuta flottante degli ospiti. Il cambio palla non è fluido e anche la correlazione muro-difesa non riesce a trovare argini al gioco di Piazza, bravo a servire con profitto i suoi attaccanti. Mondovì conduce per praticamente tutto il set (7-8, 15-16), vanificando anche un bel vantaggio nella fase centrale. La Kemas Lamipel trova la quadratura giusta nel finale passando anche in vantaggio 21-19 grazie allo straripante Walla, ma il primo set point è ospite (23-24). Ai vantaggi è decisivo Fedrizzi che mette la museruola a muro a Cianciotta e favorisce la vittoria dei “Lupi” per 28-26. Nel secondo set la formazione ospite comincia ad allentare la presa e i “Lupi” ne approfittano per spingere sull’acceleratore e scappare subito via (8-4). La ricezione conciaria migliora e Acquarone può giostrare a piacimento il pallone, chiamando in attacco i suoi compagni di squadra, lasciando pochi punti di riferimento alla difesa ospite che soffre tremendamente ad arginare il gioco dei biancorossi. Dal 16-12 si vola sul 21-15 e solo nel finale Mondovì, grazie anche alla girandola di cambi di Denora, recupera qualche lunghezza, non riuscendo però ad evitare il 25-22 con cui si va sul 2-0. Praticamente senza storia il terzo parziale: “Lupi” sul velluto e e praticamente nessuna chanche per Mondovì con anche Cianciotta costretto ad alzare bandiera bianca. 8-3, 16-4 e 21-7 sono gli eloquenti parziali di un set a senso unico dove Cezar Douglas concede minutaggio anche all’ottimo Ferrini, a Caproni, a Sposato e anche al debuttante Riccioni. Finisce 25-7 con l’ace conclusivo di Ferrini che fa esplodere di gioia la Curva Parenti, sempre molto costante e puntuale nel sostenere i propri beniamini.