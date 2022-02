Si giocano tre recuperi di A2 Maschile

ROMA-La Serie A2 Maschile osserva un turno di riposo. Stasera si gioca la Finale della Coppa Italia di categoria fra la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e la Conad Reggio Emilia. Tuttavia domenica il torneo non si fermerà del tutto. Andranno in scena tre recuperi delle giornate precedenti.



Domenica, alle 17.00, Agnelli Tipiesse Bergamo e BCC Castellana Grotte recuperano la 1a di ritorno. Le due rivali, rispettivamente prima e quarta nel torneo, si ritrovano una di fronte all’altra per la sfida n. 14 in serie A. Il bilancio dei precedenti è in favore degli orobici per 8 vittorie a 5. Il team di casa, con Finoli alla centesima in Regular Season, ha reagito all’eliminazione in Semifinale dalla Coppa tricolore firmando il successo casalingo con Lagonegro, così come gli ospiti, estromessi nei Quarti, hanno voltato pagina in campionato piegando in 4 set Brescia e si presentano con l’unico ex del match, Tiozzo.



Domenica, alle 18.00, la Delta Group Porto Viro ospita la Kemas Lamipel Santa Croce per il recupero della 2a giornata di ritorno. Si tratta della seconda sfida in Seria A dopo il match di andata vinto al PalaParenti dai Lupi. I padroni di casa, scivolati al nono posto in classifica, sono usciti in Semifinale dalla Del Monte® Coppa Italia Serie A2 a Cuneo per poi cadere nettamente in casa con Cantù in campionato, mentre il sestetto toscano si presenta al palasport di Porto Viro dopo la prova di forza con Mondovì coronata dai tre punti decisivi per il secondo posto in classifica. Tra i padroni di casa Vedovotto è a 2 punti dai 3000 in Regular Season e Fabroni a 1 ace dai 400 n carriera.



Sempre domenica, alla stessa ora, la Cave del Sole Lagonegro, sesta a quota 26, accoglie l’Emma Villas Aubay Siena, che di punti ne ha la metà e si trova in penultima posizione. Il team ospite ha vinto tutti e sei i precedenti scontri diretti finendo col diventare un’autentica bestia nera dei lucani, che però avranno dalla propria porzione del campo due atleti con trascorsi a Siena, Milan (6 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season) e Pistolesi. I padroni di casa devono cancellare la sconfitta dell’ultimo turno a Bergamo, mentre il collettivo toscano, che ha saltato diverse partite, non vince dal 19 dicembre e vuole fermare l’emorragia di sconfitte.



RECUPERO 1A GIORNATA DI RITORNO-