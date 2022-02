Siena ha tagliato Ivan Kuznetsov

SIENA-Ivan Kuznetsov non è più un giocatore dell'Emma Villas Siena. La società del presidente Bisogno ha tagliato lo schiacciatore russo giunto in Toscana lo scorso ottobre. Un'avventura durata poco e che non ha dato i frutti sperati al momento del suo ingaggio. Il giocatore ha fatto ritorno in Russia all’inizio di questa settimana. A Kuznetsov la società ha fatto recapitare i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di successi e un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi di permanenza a Siena.