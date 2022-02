Santa Croce e Bergamo comandano l'A2

ROMA - Turno favorevole alle prime della classe l’ 8° turno di ritorno di A2 Maschile . Nel confronto diretto fra Agnelli Tipiesse Bergamo e BAM Acqua S.Bernardo Cuneo netta vittoria della squadra di Graziosi che soffre nel primo parziale poi si impone in tre set. Mantiene la vetta, sia pure con due gare in più rispetto agli orobici, la Kemas Lamipel Santa Croce corsara in casa della Cave Del Sole Lagonegro. Vittoria da tre punti anche per la BCC Castellana Grotte davanti al proprio pubblico contro la Pool Libertas Cantù. Torna alla vittoria la Conad Reggio Emilia che infligge un secco 3-0 alla Gruppo Consoli Brescia. Successo, il secondo consecutivo per l’ Emma Villas Aubay Siena contro la Delta Group Porto Viro, al termine di un match dominato dalla squadra di Montagnani. Battaglia fra HRK Diana Group Motta e Sieco Service Ortona con il successo dei ragazzi di Lorizio al quinto set.

TUTTE LE SFIDE-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – DELTA GROUP PORTO VIRO-

La Emma Villas Aubay Siena gioca un volley scintillante e dopo avere conquistato mercoledì sera la vittoria contro Reggio Emilia si aggiudica il secondo successo di fila in campionato, sconfiggendo al PalaEstra la Delta Group Porto Viro dei tanti ex addirittura per 3-0. I senesi conquistano in questo modo in pochi giorni 5 punti pesantissimi per la propria classifica. Rocco Panciocco è il miglior realizzatore dell’incontro, con 18 palloni messi a terra ed il 61% di positività in attacco.

Primo set- Emma Villas Aubay in campo con Pinelli e Onwuelo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Panciocco e Parodi in banda, Mattei e Rossi al centro, Sorgente libero.

Sotto 0-3 dopo un buon avvio di match da parte di Porto Viro, Siena ribalta tutto con i punti di Panciocco e con le murate vincenti di Onwuelo e di Mattei. Emma Villas Aubay avanti 11-5. Panciocco è super anche dai nove metri, il suo ace vale il 13-7. Samuel Onwuelo è bravissimo a piazzare la schiacciata del 14-8. C’è un ottimo Onwuelo anche in fase difensiva, l’opposto di Siena recupera e salva un pallone che sembrava destinato a cadere sul taraflex, Parodi poi ne approfitta per chiudere il punto. Porto Viro ha basse percentuali anche nel cambio palla, arriva un altro punto break per i padroni di casa dopo l’errore in attacco degli ospiti: 18-10. Parodi e Rossi mettono giù altri palloni, è proprio il centrale della Emma Villas Aubay a chiudere il primo parziale sul 25-20.

Il primo set si chiude con 7 punti di Panciocco e 6 di Onwuelo e con il 71% complessivo di squadra per Siena.

Secondo set- Siena non molla un centimetro. Samuel Onwuelo continua ad essere “on fire”, i biancoblu difendono e attaccano bene. Siena avanti 12-9. Bravo e attento anche Andrea Mattei, che mette giù un pallone vagante e poi si ripete con il pallone del 14-11. Ace di Samuel Onwuelo per il 17-13. Qualche buon turno in battuta degli ospiti permette a Porto Viro di pareggiare sul 19-19, Siena rimette la testa avanti con la murata vincente di Rocco Panciocco. Pinelli trova poi Mattei per il 21-20.

Va in battuta Rocco Panciocco che mette giù l’ace del 22-20. Bellei sbaglia l’attacco: 23-21. Porto Viro non riesce a difendere sul pallonetto del 24-22. E’ di nuovo Andrea Rossi a chiudere il set, questa volta sul 25-23.

Terzo set- C’è grande equilibrio nel corso del terzo set. Samuel Onwuelo realizza un punto di pregevole fattura per il 13-12. L’esperienza di Simone Parodi viene fuori con il tocco delicato che dà a Siena il quattordicesimo punto del set. Andrea Rossi non tradisce: 16-15. Così come Onwuelo, autore del 17-15. Rocco Panciocco dà il +5 e fa 20-15. Poi ci pensa Simone Parodi: 22-15. L’errore di Romolo Mariano chiude il set sul 25-17 e quindi il match sul 3-0.

I PROTAGONISTI-

Rocco Barone (Delta Group Porto Viro)- « E’ una situazione difficile, purtroppo quando si perde, molte sicurezze iniziano a mancare. Siena era in questa situazione fino alla scorsa settimana, ora ne sono usciti vincendo con Reggio Emilia e contro di noi. Alla fine basta poco, sembra facile a dirlo ma in questo momento per noi è difficile farlo. Dispiace tanto per i nostri tifosi, per la società e per tutto l’ambiente. Da domani pensiamo subito alla gara con Mondovì di giovedì: sarà un’altra finale e non possiamo assolutamente sbagliarla ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-20, 25-23, 25-17)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinelli 0, Panciocco 18, Mattei 8, Onwuelo 10, Parodi 10, Rossi 8, Tupone (L), Ciulli 0, Iannaccone 0, Sorgente (L). N.E. Agrusti, Ottaviani. All. Montagnani.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Fabroni 0, Vedovotto 12, O’Dea 3, Bellei 16, Mariano 12, Barone 7, Penzo (L), Lamprecht (L), Romagnoli 0, Zorzi 0, Marzolla 0, Pol 0. N.E. Gasparini, Sperandio. All. Tardioli.

ARBITRI: Feriozzi, Verrascina.

NOTE – durata set: 25′, 30′, 25′; tot: 80′.

HRK DIANA GROUP MOTTA – SIECO SERVICE ORTONA-

Un successo sofferto ma alla fine meritato per la Hrk Diana Group Motta che supera in cinque set una Sieco Service Ortona combattiva e determinata che ha risposto colpo su colpo alla formazione di Lorizio. Gamba da una parte e Santangelo dall’altra (rispettivamente 31 e 30 punti) hanno dato spettacolo. Giusto il risultato ma Ortona esce dal campo con più di un rammarico.

Nel primo set Motta detta legge per tutto il parziale ma nei punti che contano è Ortona a fare la differenza 23-25. L’HRK Diana Group parte spenta nel secondo parziale ma è brava a trovare motivazioni e soprattutto muri, ben 4 nel set 25-21. Nel terzo set è Motta ad alzare la voce, fa tutto alla perfezione e conquista la frazione 25-19. La partita non poteva che finire al tie break, il muro di Ferrato infatti porta le squadre al set corto 24-26. Con i primi tempi Motta riesce poi a tornare alla vittoria 3-2.

Coach Lorizio scende in campo con: Alberini in regia e Gamba opposto, Loglisci e Cattaneo in banda, Acuti e Biglino al centro e Leo Battista libero.

Coach Lanci invece può contare su Ferrato al palleggio e Santangelo opposto, Elia e Fabi al centro, Pesso e De Paola gli schiacciatori e Fusco libero.

Gamba mette a terra il primo punto del match 1-0, il break per Motta arriva sull’errore di Santangelo 7-4. Fabi ferma a muro Biglino che significa 13-12, ma Cattaneo si posiziona perfettamente sulla parallela e ferma Santangelo 15-12. Con Santangelo in mani out Ortona riapre il set 19-18, Gamba passa con un lungo linea imprendibile 20-18. Gamba poi si diverte anche con l’ace 22-19, il muro di Fabi riporta la parità 22-22. Santangelo in pallonetto trova il punto del set 23-25.

Alberini serve un pallone velocissimo a Gamba che mette giù 4-3. De Paola trascina Ortona 5-8, con l’invasione biancoverde gli ospiti scappano nuovamente 11-15, Secco Costa in diagonale trova il 17-18 mentre la parità passa dalle mani di Gamba 18-18. Gamba ferma a muro Pessoa ed è vantaggio 20-19 e poi Acuti allunga con l’ace 21-19. Gamba toglie le mani a muro ed inganna Pessoa ottenendo così 5 set ball, ci pensa Biglino in primo tempo a chiudere il parziale 25-21.

Cattaneo sfonda le mani del muro 4-2, Alberini gioca splendidamente sotto rete e porta i suoi sul 7-3. Kristian Gamba detta legge in diagonale 13-5, Alberini di prima intenzione mette a segno il punto del +7 17-10. Ferrato approfitta della ricezione slash 21-15, ma Gamba in mani e out ferma il tentativo di rimonta di Ortona 22-17. Anche il terzo set lo chiude il capitano biancoverde in primo tempo 25-19.

Il vantaggio biancoverde porta la firma di Cattaneo 3-2, Gamba sbarra la strada a De Paola in muro a uno 7-6. Con il pallonetto spinto di Pessoa trova il minibreak di vantaggio la Sieco Service 9-11, Gamba infila l’attacco in mezzo al muro 12-13. Sul 14-17 è costretto a chiamare time out coach Lorizio, Pessoa sfrutta la slash 15-19. Gamba con il suo terzo ace personale porta l’HRK Diana Group a-1 19-20, quarto set ai vantaggi co Gamba che annulla il set ball ospite 24-24. Ferrato ferma a muro Gamba e porta le squadre al set corto.

Santangelo ferma a muro Cattaneo 4-6, Gamba sfrutta l’alzata ad una mano di Alberini 7-9. Secco Costa mura Santangelo 8-9, Biglino ci mette due muri ed i biancoverdi tentano la fuga 11-9. Secco Costa si sfoga in diagonale 13-11, Motta torna alla vittoria con l’ultimo punto di Gamba 15-12.

IL TABELLINO-

HRK DIANA GROUP MOTTA – SIECO SERVICE ORTONA 3-2 (23-25, 25-21, 25-19, 24-26, 15-13)

HRK DIANA GROUP MOTTA: Alberini 5, Cattaneo 10, Acuti 8, Gamba 31, Loglisci 3, Biglino 16, Zaccaria (L), Battista (L), Secco Costa 10. N.E. Saibene, Pugliatti F., Luisetto, Morchio, Pugliatti M.. All. Lorizio.

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 5, Pessoa 12, Fabi 8, Santangelo 30, De Paola 12, Elia 6, Benedicendi (L), Fusco (L), Di Silvestre 0, Cappelletti 0. N.E. Del Fra, Bulfon, Molinari. All. Lanci.

ARBITRI: Giglio, Nava.

NOTE – durata set: 34′, 32′, 28′, 34′, 20′; tot: 148′.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

Agnelli Tipiesse Bergamo da dieci. Come le vittorie di fila al PalaPozzoni in regular season, come il voto alla prestazione. Cinica al semaforo verde, con frammenti di pallavolo d’altissimo profilo nella parte restante di un match che alla Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo lascia soltanto qualche rimpianto in partenza. Stesso 3-0 dell’andata, stessa esibizione da standing ovation.

Bergamo si porta in vantaggio nel modo più anomalo, ossia rincorrendo per un intero parziale. Da 5-9 in poi Cuneo si fa avvicinare soltanto sporadicamente (13-14 21-22). Padura Diaz però fa la differenza da una parte (7, 54%), Wagner dall’altra con tre “pestate” con l’ultima proprio sul set point propiziato da un errore di Botto. I piemontesi, infatti, sbagliano meno (7-10), ma lo fanno nei momenti determinanti. Come è determinante l’impatto dei padroni di casa al rientro sul taraflex, aspetto che emerge sulla distanza. Da un primo break 4-0 (9-11 13-11) sul turno al servizio del sempre superbo Finoli, gli ospiti pasticciano nel cuore del periodo, Bergamo non perdona, sale tanto in ricezione (86% e D’Amico proverbiale “macchina” che terminerà al 75 con 50% perf) quanto con capitan Cargioli (4,75%, eletto MVP) e chiude con un altro eloquente allungo 5-0. I rossoblù non calano di un’unghia e cominciano forte anche il terzo set, nonostante un primo rientro a 10 dei ragazzi di Serniotti. Cambio di passo con un ace di Terpin ed un attacco di Larizza (13-10) per un + 3 che fa da spartiacque. Un triplo servizio vincente di Padura Diaz (miglior realizzatore con 15 punti, 55%), intervallato da un muro di Cargioli suona come il colpo finale. Anche perché dai nove metri fanno male anche Pierotti e Mancin. Il sigillo ideale ad un match interpretato dall’Agnelli Tipiesse alla grande e, soprattutto, da grande.

I PROTAGONISTI-

Marco Casale (II Allenatore Bam Acqua San Bernardo Cuneo)- « Prima del match c’eravamo detti di sfruttare i loro momenti di difficoltà e ci siamo riusciti per il primo set, poi alla fine con qualche errore di troppo lo abbiamo perso. Nel secondo abbiamo subito il break in battuta che ci ha tagliato il fiato e loro hanno gestito il set fino alla fine. Un peccato soprattutto per il primo set, ma ripartiamo perché dobbiamo preparare bene la partita di domenica con Reggio Emilia che per noi è un’occasione di rivincita».

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23, 25-15, 25-19)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Finoli 3, Terpin 9, Larizza 9, Padura Diaz 15, Pierotti 11, Cargioli 9, D’Amico (L), Mancin 1, Ceccato 0, Baldi 0. N.E. De Luca, Cioffi. All. Graziosi.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Filippi 3, Botto 2, Sighinolfi 5, Pereira Da Silva 14, Preti 9, Codarin 4, Tallone 0, Bisotto (L), Lilli 0. N.E. Vergnaghi, Rainero. All. Serniotti.

ARBITRI: Venturi, Santoro.

NOTE – durata set: 30′, 29′, 28′; tot: 87′

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

La Kemas Lamipel infila l’ottava vittoria consecutiva e vola in classifica. E questa volta è Lagonegro a dover alzar bandiera bianca davanti alle bocche di fuoco biancorosse. Il team di Cezar Douglas mette sul piatto una prestazione corale convincente, senza colpi di scena.

Il primo set, che dura ben 28 minuti, inizia con un equilibrio che viene spezzato sull’8-6 in favore dei locali guidati da Coach Barbiero. I lagonegresi arrivano a quota 16, lasciando Santa Croce a 13 punti. Il finale di set è invece di marca biancorossa con il perfetto Walla (8 su 8 in attacco) che conduce al sorpasso e alla vittoria finale per 23-25.

Nel secondo parziale i santacrocesi iniziano con maggior convinzione rispetto ai padroni di casa: tra i “Lupi” si prende del tutto la scena Fedrizzi (già autore di 3 aces nel primo set), che mette per terra 9 punti. La Kemas Lamipel rispetta il proprio ruolino di marcia portandosi sul 16-14, non dando mai possibilità agli uomini alla squadra della Basilicata di costruire un sorpasso, riuscendo a chiudere 25-22 il set.

I Lupi disputano l’ultimo set con il coraggio e la sicurezza dei propri mezzi tipiche delle grandi squadre. Sempre avanti i santacrocesi che si portano +2: sull’8-6. Sale in cattedra la squadra di Cezar Douglas che continua a marciare a gonfie vele, restando sopra per 16-13. I toscani si portano saldamente avanti e chiudono con convinzione 25-19. Arrivano quindi tre punti fondamentali che fanno sì che i biancorossi rimangano in prima posizione.

I PROTAGONISTI-

Mario Barbiero (Allenatore Cave Del Sole Lagonegro)-« Abbiamo giocato contro un avversario che non ha sbagliato nulla e contro questa formazioni è difficile far punti, non rimprovero nulla ai ragazzi ora pensiamo alla prossima e a far punti contro le altre avversarie ».

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 0-3 (23-25, 22-25, 19-25)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Pistolesi 2, Milan 13, Bonola 4, Argenta 15, Di Silvestre 12, Maziarz 3, El Moudden (L), Armenante 0, Hoffer (L), Zivojinovic 0. N.E. Biasotto, Beghelli. All. Barbiero.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Fedrizzi 18, Festi 5, Bezerra Souza 17, Colli 12, Arasomwan 8, Sposato (L), Pace (L). N.E. Ferrini, Riccioni, Caproni, Giovannetti, Menchetti. All. Douglas.

ARBITRI: Palumbo, De Simeis.

NOTE – durata set: 28′, 28′, 28′; tot: 84′.

BCC CASTELLANA GROTTE - POOL LIBERTAS CANTÙ-

Riprende il proprio cammino la Bcc Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo lo stop di sette giorni fa a Santa Croce, tre punti e una prestazione di grande compattezza e valore contro la Pool Libertas Cantù nella sfida valida per la 20esima giornata del torneo. Finisce 3-0 (25-16, 25-15, 31-29) al Pala Grotte con i primi due set dominati dal collettivo allenato da Flavio Gulinelli e con il terzo parziale più in equilibrio e strappato anche con il carattere e la determinazione.

Decimo successo interno in dieci partite per la Bcc Castellana che continua il suo percorso netto tra le mura amiche. Reazione immediata per i gialloblù che chiudono il match con il 75% di positività in ricezione e il 58% di efficacia in attacco: percentuali che raccontano quanto sia stata una prova assolutamente sopra le righe per tutti gli effettivi.

Vanno in doppia cifra Theo Lopes con 22 punti (11 dei quali messi a segno nel terzo set, 68% in attacco, 2 aces), Nicola Tiozzo con 14 punti e Alessio Fiore con 13. Contributi importanti anche dai centrali con i 2 muri di Truocchio.

Alessandro Toscani vicino al 90% di positività in ricezione. Fondamentale anche Filippo Santambrogio con tre turni in battuta importanti nella seconda parte e nel finale di terzo set.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Pool Libertas Cantù)- « Se molliamo sono dolori, e lo sappiamo. Nei primi due set Castellana Grotte ha fatto vedere perché è una squadra che punta alla promozione in Superlega: ha giocato molto bene sbagliando quasi niente. I dati sono impressionanti. Sono stati molto bravi a giocare con il nostro muro, di palloni a terra senza nessun tocco, in attacco, ne sono caduti pochissimi, e questo è stato il nostro problema nei primi due set. Però hanno fatto vedere tutta la differenza tecnica che c’è tra le due squadre. Nel terzo set abbiamo giocato molto bene, abbiamo provato a mettere tutto quello che avevamo. Loro sono calati un po’, ma perché non hanno più trovato qualche punto sul muro che avevano trovato nei primi due set. In un paio di occasioni potevamo essere più cinici, che è un po’ il nostro leit motiv di quest’anno, ma la stessa cosa potrebbe essere detta per la BCC, che ha avuto dei match point non finalizzati. È stata una bella gara, siamo riusciti a nascondere un po’ i nostri difetti, ma usciamo dal PalaGrotte con una sconfitta netta e tanti applausi ai nostri avversari ».

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE - POOL LIBERTAS CANTÙ 3-0 (25-16, 25-15, 31-29)

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 1, Tiozzo 14, Presta 3, Lopes Nery 22, Fiore 13, Truocchio 7, De Santis (L), Toscani (L), Santambrogio 1. N.E. Zanettin, Borgogno, Capelli, Arienti. All. Gulinelli.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Chakravorti 2, Sette 10, Copelli 7, Motzo 14, Hanzic 3, Mazza 1, Butti (L), Princi 0, Rota 0, Salvador 0, Pietroni 0, Bortolini (L), Frattini 2, Floris 0. N.E. All. Battocchio.

ARBITRI: Pasciari, Gaetano.

NOTE - durata set: 25', 21', 37'; tot: 83'.

CONAD REGGIO EMILIA - GRUPPO CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA-

La Conad Reggio Emilia, dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale in casa dell’Emma Villas Siena, torna alla vittoria contro la Gruppo Consoli McDonald’s Brescia grazie ad una prestazione scintillante che ha cancellato la brutta prestazione di quattro giorni fa.

Un inizio del match nel segno di un perfetto equilibrio con Zamagni che trova il 3-3, successivamente Cantagalli con il suo punto manda al servizio Held che regala il primo ace del match che vale il 9-7. Dopo un recupero incredibile di Cominetti è sempre lui a chiudere il punto e a far richiedere a coach Zambonardi time out (12-10), l’ace di Cantagalli poi porta il vantaggio reggiano sul più cinque (16-11) ma Brescia non è intenzionata a mollare un pallone e con la sua difesa fa dei recuperi straordinari (20-16). Per contrastare la tenacia avversaria coach Mastrangelo decide di chiamare un time out tecnico sul 20-18, grazie ad un muro di Cantagalli Reggio Emilia ha a disposizione due set point, Cominetti poi chiude il parziale sul 25-23.

I padroni di casa aprono le danze del secondo set con un vantaggio di più due (4-2) poi Zamagni allunga con ben due ace che portano le squadre sul 7-3, Reggio Emilia con il suo muro nega il passaggio a Bisi e Brescia chiama il time out sul 14-7. La Conad Volley Tricolore è ormai lanciata verso la conclusione del secondo set con Cantagalli che trova il diciottesimo punto (18-10) e poi è Marretta ad aggiungere un altro punto di vantaggio che vale il 21-11, a chiudere ogni speranza ai bresciani di portare a casa il set è il muro di Zamagni sul 25-13.

Tim Held conquista nell’avvio del terzo set il punto del 3-2 poi il compagno di squadra Cominetti trova un ace che costringe Brescia al time out sul 5-2, poi sul turno al servizio di Held, Scopelliti si aggiudica il decimo punto (10-6). Cantagalli vola da posto due e con un attacco trova il quattordicesimo punto (14-8), la Conad Reggio Emilia vuole regalare una bella vittoria al pubblico casalingo e Mian così trova il 19-13, il pubblico risponde infiammandosi e la Gruppo Consoli McDonald’s Brescia non riesce a contrastare il muro di Cantagalli (21-14). A chiudere la partita è sempre Mian da posto quattro sul 25-17.

I PROTAGONISTI-

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Brescia)- « Dopo un primo set recuperato, ci siamo spenti in una giornata terribile che non ci ha permesso di opporre niente di buono ad una buona squadra come Reggio. Siamo spariti dal campo dal secondo set, non so darmi una spiegazione, ma parlano i fatti, che dicono che non siamo stati in grado di fare bene in nessun reparto, oggi ».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA - GRUPPO CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA 3-0 (25-23, 25-13, 25-17)

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 1, Held 13, Scopelliti 6, Cantagalli 11, Cominetti 9, Zamagni 8, Cagni (L), Marretta 3, Morgese (L), Mian 3, Suraci 0. N.E. Catellani, Sesto. All. Mastrangelo.

GRUPPO CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA: Tiberti 0, Galliani 15, Patriarca 4, Bisi 4, Cisolla 6, Esposito 3, Crosatti (L), Neubert 0, Franzoni (L), Mazzone 3, Orazi 0. N.E. Ventura, Seveglievich. All. Zambonardi.

ARBITRI: Marconi, Clemente.

NOTE - durata set: 27', 20', 23'; tot: 70'.



I RISULTATI-

Agnelli Tipiesse Bergamo-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-23, 25-15, 25-19);

HRK Diana Group Motta-Sieco Service Ortona 3-2 (23-25, 25-21, 25-19, 24-26, 15-13);

Cave Del Sole Lagonegro-Kemas Lamipel Santa Croce 0-3 (23-25, 22-25, 19-25);

Conad Reggio Emilia-Gruppo Consoli McDonald's Brescia 3-0 (25-23, 25-13, 25-17);

BCC Castellana Grotte-Pool Libertas Cantù 3-0 (25-16, 25-15, 31-29) Ore 16:00;

Emma Villas Aubay Siena-Delta Group Porto Viro 3-0 (25-20, 25-23, 25-17)

Ha riposato: Synergy Mondovì

LA CLASSIFICA-

Kemas Lamipel Santa Croce 43, Agnelli Tipiesse Bergamo 42, BCC Castellana Grotte 38, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 36, Conad Reggio Emilia 32, HRK Diana Group Motta 29, Cave Del Sole Lagonegro 28, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 23, Pool Libertas Cantù 23, Delta Group Porto Viro 22, Sieco Service Ortona 21, Emma Villas Aubay Siena 19, Synergy Mondovì 10.

Note: 1 Incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo, Conad Reggio Emilia; 1 Incontro in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Cave Del Sole Lagonegro; 3 Incontri in meno: Synergy Mondovì