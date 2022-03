Due recuperi per chiudere la 3a di ritorno

ROMA- Tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo andranno in scena due recuperi che completeranno il tabellone della 3a giornata di ritorno di A2 Maschile. Si parte domani alle 20.30 con il match che opporrà la Conad Reggio Emilia, che ha nel proprio arco un Cantagalli motivato a realizzare 26 attacchi vincenti che gli permetterebbero di superare i 1000 punti nelle stagioni regolari, ospita la BCC Castellana Grotte per lo scontro diretto n. 12 (6 vittorie a 5 per i pugliesi nei precedenti). In classifica Reggio Emilia è quinta dopo la vittoria netta in casa contro Brescia, mentre il team pugliese è sul gradino più basso del podio e viene dal successo interno per 3-0 contro Cantù. Due per parte gli ex: Garnica e Scopelliti hanno giocavano in Puglia, mentre Arienti e Tiozzo hanno vestito i colori della Conad. Alle 20.00 di giovedì 3 marzo è programmata la seconda sfida assoluta tra Synergy Mondovì e Delta Group Porto Viro, con i veneti che si sono imposti per 3-1 in casa nell’unico precedente, giocato nel girone di andata. Reduci dal turno di riposo, i piemontesi sono ultimi e distanziati, ma con alcuni match da recuperare, mentre gli ospiti, caduti in tre set a Siena, sono decimi e caldeggiano il possibile record di Bellei, a 18 punti dai 3500 in carriera.