Il campionato di A2 Maschile manda in scena la 9a di ritorno

ROMA- Mentre SuperLega e Serie A3 convogliano all’Unipol Arena il gotha del volley italiano per assistere alle Finali di Del Monte Coppa Italia, la Regular Season di Serie A2 Credem Banca entra nella sua fase più calda con il 9° turno di ritorno.



Sfida n. 12 tra Gruppo Consoli McDonald's Brescia e Cave Del Sole Lagonegro, con i Tucani che sono avanti 8-3 nei precedenti. In classifica i padroni di casa sono ottavi con 23 punti all’attivo in 19 gare, mentre gli ospiti sono settimi con 5 lunghezze di vantaggio dopo 20 partite. Un ex per partenei roster: Mazzone schiacciava per i lucani, Milan attaccava per l’Atlantide.



Tredicesimo confronto tra Pool Libertas Cantù - Synergy Mondovì, in perfetta parità i precedenti. I padroni di casa occupano la nona piazza in classifica, gli ospiti sono ultimi, ma nel recupero di giovedì hanno disputato una grande gara casalinga contro Porto Viro imponendosi 3-2. Il palleggiatore Piazza torna a Cantù da avversario. Motzo è a 19 punti dai 1500 in carriera.



Decima sfida tra Sieco Service Ortona e Agnelli Tipiesse Bergamo. Finora gli orobici sono stati i mattatori con 8 successi a 1. Gli abruzzesi stazionano al penultimo posto. Il Club lombardo è secondò a -1 da Santa Croce, ma le due partite da recuperare lo rendono virtualmente primo. Gli ospiti a Ortona se la devono vedere con de ex, Fusco e Santangelo. Da una parte Bulfon è a 1 punto dai 500 in Regular Season, dall’altra Padura Diaz insegue il muro n. 500 in Italia.



BCC Castellana Grotte ed Emma Villas Aubay si ritrovano sotto rete per la nona volta. Tradizione favorevole ai toscani con 6 vittorie a 2, ma nel torneo in corso la formazione pugliese ha un larghissimo margine di vantaggio in classifica con tanto di terzo gradino del podio. I senesi sono penultimi e si accendono a intermittenza. Tre ex nei roster: su un fronte Truocchio, sull’altro Agrusti e Ottaviani (10 attacchi vincenti ai 1500 in Regular Season).



Seconda sfida assoluta in Serie A tra la capolista Kemas Lamipel Santa Croce e la matricola HRK Diana Group Motta, che nel girone di andata ha vinto in casa l’unico precedente. I lupi lottano ai vertici, la neopromossa veneta deve difendere il sesto posto da Lagonegro, che ha un punto in meno e ha giocato una gara in più. Fedrizzi è a 5 punti dai 2000 in Regular Season.



Faccia a faccia per l’ottava volta tra Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia. Gli emiliani hanno il naso avanti con 4 vittorie a 3. La sfida è sentita, i team sono rispettivamente quinto e quarto con una lunghezza di differenza. Punto n. 2000 in arrivo per Preti nelle stagioni regolari. Lo schiacciatore di casa è anche a 14 attacchi vincenti dai 2000 in carriera. Sul fronte opposto in odore di record Cantagalli, a 8 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season.



Turno di riposo per Delta Group Porto Viro, che nel recupero di giovedì sera al PalaManera di Mondovì è caduta al tie break con i piemontesi ed è decima.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DI RITORNO-