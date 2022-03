Mondovì-Bergamo recuperano la 7a di ritorno

MONDOVI' (CUNEO)- Domani, martedì 15 marzo, alle 20.00 al Nino Manera di Mondovì la Synergy ospiterà l'Agnelli Tipiesse Bergamo per il recupero della sfida che non è andata in scena nella 7a di ritorno. Per gli orobici di Graziosi, che sono appena balzati al comando della classifica, l'occasione di allungare in vetta ma c'è da fare i conti con la voglia di riscatto dell'ultima della classe che tentare il tutto per tutto per cercare di evitare in extremis la retrocessione. La squadra di Denora è però sull'orlo del baratro e per rimanere nella categoria dovrà vincere tutte le partite sperando che Porto Viro, terzultima a quota 24, non faccia più punti. Gli ospiti sono già ai Play Off Promozione e hanno vinto 9 dei 13 scontri diretti con i monregalesi. Un ex per parte nei roster: Piazza ha palleggiato a Bergamo, Terpin schiacciava a Mondovì. A caccia di record Padura Diaz, a 27 attacchi vincenti dai 3500 in Regular Season.