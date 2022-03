Mondovì cade a Brescia e lascia l'A2

BRESCIA - La Synergy Mondovì lascia matematicamente la Serie A2 Maschile. Fatale alla squadra di Denora, che era ancora attaccata ad un sottilissimo filo di speranza, la sconfitta maturata sul campo della Gruppo Consoli Brescia per 3-0 (25-19, 25-21, 25-22). I tucani, di contro, con la vittoria di questa sera conquistano la certezza di mantenere la categoria e vedono più vicini i Play Off.

Brescia in campo con Tiberti incrociato a Bisi, Cisolla e Galliani in posto quattro, Esposito e Patriarca al centro; Franzoni è il libero.

Denora schiera Piazza in regìa e Arinze opposto, Mazzon e Meschiari a banda, Catena e Ceban al centro, Fenoglio è il libero.



Primo set-Brescia vigorosa: stacca 11-4, mettendo pressione sulla ricezione piemontese e contenendo le botte di Arinze, che si trova di fronte un Cisolla effervescente. Denora scombina le carte buttando nella mischia Cianciotta e Lusetti: Mondovì infila un buon break e Zambonardi ferma tutto, arginando la rimonta con l’inserimento di Mazzone sul 16-14. Brescia riprende la marcia, nonostante l’ingresso di Gecchele che tiene viva la Synergy. Il servizio di Ventura agevola la chiusura del set, con la palla tesa di Mazzone (25-19).



Secondo set-Mazzone resta in campo e piazza quattro ace, due in avvio e due a metà set (15-10), ma la Synergy non è al San Filippo solo per fare la comparsa e si oppone con orgoglio, restando in scia. Ciso e Bisi tolgono le castagne dal fuoco sotto rete: Arinze trova l’ace della speranza, ma Patriarca mette il sigillo di potenza (25-21).



Terzo set-Brescia affonda il colpo grazie a Cisolla - cecchino dai nove metri -, Mazzone e Bisi, ma lo scettro di MVP va a Patriarca, poderoso in primo tempo e presente a muro e al servizio (16-11). Mazzon si prende la soddisfazione dell’ace dell’ex, mentre Orazi trova un block e una battuta insidiosa. La Consoli chiude il match in scioltezza e brinda alla conferma in A2 (25-22).



I PROTAGONISTI-



Stefano Patriarca (Gruppo Consoli Brescia)- « L’obiettivo di stasera erano i tre punti per assicurarsi la categoria, ma ora dobbiamo continuare a spingere per agganciare i Play-off. Le avversarie sono agguerrite e non possiamo abbassare la guardia. Non vediamo l’ora di giocarci il derby domenica ».

IL TABELLINO-

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – SYNERGY MONDOVÌ 3-0 (25-19, 25-21, 25-22)

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Tiberti 2, Galliani 4, Patriarca 11, Bisi 10, Cisolla 14, Esposito 6, Crosatti (L), Ventura 0, Mazzone 9, Neubert 0, Franzoni (L), Orazi 1, Seveglievich 0. N.E. All. Zambonardi.

SYNERGY MONDOVÌ: Piazza 1, Meschiari 10, Ceban 6, Arinze Kelvin 16, Mazzon 4, Catena 3, Raffa (L), Cianciotta 2, Boscaini 1, Lusetti 0, Fenoglio (L), Gecchele (L). N.E. Camperi, Caldano. All. Denora.

ARBITRI: Fontini, Sessolo.

NOTE – durata set: 27′, 28′, 28′; tot: 83