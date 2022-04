Bergamo continua la serie, i derby sono di Cuneo e Porto Viro

ROMA- Si sono giocate oggi tre partite dell’ ultima giornata di A2 Maschile . I verdetti sono rinviati a giovedì 7 quando si disputeranno le altre tre sfide e i due recuperi che mancano per completare la Regular Season. Vittorie per la capolista Agnelli Tipiesse Bergamo che non si ferma neanche davanti alla Conad Reggio Emilia mettendo a segno l’ottava vittoria di fila. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo vince nettamente il derby che l’ha opposta alla già retrocessa Synergy Mondovì. Importante vittoria in chiave salvezza per la Delta Group Porto Viro sul campo dell’ HRK Diana Group Motta.

LE TRE SFIDE-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-CONAD REGGIO EMILIA-

Tra tutti i modi per regalare spettacolo, l’Agnelli Tipiesse Bergamo ha scelto la scarica d’adrenalina più potente. In un PalaPozzoni che non ha lesinato in termini di calore e sostegno, la vincitrice della Regular Season fa 12/12 in casa, chiudendo a quota 60 punti in classifica e caricando a dovere le batterie per l’appuntamento di venerdì a Bergamo: alle 18, al Palasport, ci sarà in palio la Supercoppa. Dall’altra parte ancora la Conad Reggio Emilia, piegata 3-1 in 2 ore nette di gioco sulla spinta d’una onda d’emozioni. Match giocato a viso aperto e che ha avuto in un tracimante Williams Padura Diaz il suo prim’attore. E non solo per i 29 punti realizzati. Perché l’opposto italo-cubano ha raddrizzato dalla linea dei nove metri il quarto e decisivo set. Impresa che, nel secondo, con la stessa modalità, si era fermata sul più bello anche a causa di una dubbia decisione arbitrale. Di certo l’iniezione di fiducia è di quelle di qualità e quantità, pur consapevoli che ci vorrà un’altra prestazione del genere per mettere le mani sul trofeo tra cinque giorni.

L’Agnelli Tipiesse va ad oleare tutti i meccanismi, già dall’approccio. Tutto fuorché distratto con i tre attaccanti di palla alta ampiamente in temperatura. Padura Diaz apre il suo pomeriggio con 7 palloni a terra (60%), Terpin 6 (50%). Con l’efficacia offensiva al 55% contro 27 il margine dilata inesorabilmente, a riprova della concentrazione altissima della vincitrice della regular season. Il secondo periodo diviene molto utile soprattutto per testare la forza di reazione di Cargioli e compagni. Perennemente sotto con una forbice di 4-5 punti, Padura Diaz (8, 55%) con un turno dai nove metri impreziosito da due ace trascina i suoi al 23-24 prima che Cantagalli, con l’alone del mistero, riporti tutto in equilibrio. I bergamaschi non fanno una piega e riprendono il bandolo sugli standard del periodo inaugurale. Con il tiratore scelto Padura Diaz (6, 80%) che resta su quote da applausi, alza la voce anche Larizza (7, con il 100%). Sono proprio loro a mettere le mani sui 5 muri (a 0) altro spartiacque per il nuovo vantaggio dell’Agnelli Tipiesse. A proposito di spartiacque, il ruolo – nel quarto – se lo prende Cominetti che, al servizio, propizia il 21-24 emiliano. Fino a quando la già citata serie di Padura Diaz ripaghi con la stessa moneta e Bergamo trasformi la terza palla-match con un muro di Larizza su Marretta.

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-20, 23-25, 25-20, 28-26)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Finoli 3, Terpin 13, Larizza 9, Padura Diaz 30, Pierotti 14, Cargioli 6, De Luca (L), D’Amico (L), Mancin 0, Cioffi 1. N.E. Abosinetti, Baldi, Ceccato. All. Graziosi.

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 3, Held 19, Sesto 4, Cantagalli 15, Cominetti 7, Zamagni 7, Cagni (L), Marretta 6, Suraci 2, Mian 0, Morgese (L), Scopelliti 2. N.E. Catellani. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Serafin, Cavalieri.

NOTE – durata set: 26′, 31′, 27′, 36′; tot: 120′.

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO-SYNERGY MONDOVÌ-

Il “derby della Granda” è di Cuneo! Un match sentito tanto in campo quanto sugli spalti che vede i cuneesi conquistare altri 3 punti che li piazzano matematicamente al terzo posto e, ora si può dire, puntare al secondo gradino della classifica. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo scenderà in campo giovedì alle ore 20.30 a Porto Viro nel recupero della gara rinviata per Covid dei padroni di casa, con l’obiettivo di portare a casa il bottino pieno e chiudere nel migliore dei modi la regular season.

Lo starting six di Cuneo: Filippi palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Denora schiera: Lusetti palleggio, Nwachukwu opposto, Cianciotta e

Ceban centro, Meschiari e Mazzon schiacciatori; Fenoglio (L).

Partenza punto a punto con l’opposto brasiliano che conquista il turno al servizio e mette a segno il primo ace di serata (3-2). Arinze tiene attaccato Mondovì, ma Filippi primi a muro e poi con un attacco di seconda mantiene il gap di +2 (6-4). Bene anche Mazzon, poi Meschiari mette out il servizio e manda Sighinolfi dai nove metri, che ricambia l’errore (9-8). L’opposto nigeriano trova il punto del pareggio (10-10), poi sbaglia la battuta e manda Preti al servizio per i cuneesi. L’attacco di Meschiare, un errore per Cuneo e l’ace di Lusetti fanno chiamare il primo time out da coach Serniotti (15-13). Capitan Botto conquista il turno dai nove metri e il muro di Sighinolfi su Meschiari recuperano, poi Wagner trova la parità al 16°. Il muro di capitan Botto su Arinze e un errore dei monregalesi vede chiamare il time out da parte di coach Denora sul 20-18. Con un primo tempo Codarin si aggiudica il servizio, poi ancora il muro di Filippi allunga il gap a +3. Mondovì chiama il video check su un eventuale tocco a muro su attacco out di Meschiari, ma viene confermata la decisione arbitrale ed è 23-19. Time out per Mondovì. Altro video check per confermare il 24° punto per Cuneo che ravvisa la battuta out di Catena ed è set ball per i biancoblù. Chiude Botto 25-20.

Nel secondo set parte avanti di 2 punti Mondovì, poi Codarin in attacco manda Wagner dai nove metri. Buon turno al servizio di Preti che accompagna Cuneo alla parità (3-3). Botta e risposta di errori alla battuta tra Filippi e Mazzon (6-6), poi il monster block di Preti su Arinze manda capitan Botto dai nove metri. Ancora Preti ad effettuare cambio palla e mandare l’opposto brasiliano al servizio dove trova l’ace dell’11-8 ed è time out Mondovì. Ace anche per Preti che vale il 13-9. Arinze fa il bello e cattivo tempo per i monregalesi (15-12). Doppio muro di Sighinofi, prima su Arinze e poi su Mazzon costringe coach Denora al time out (17-12). Si torna in campo e al servizio c’è Filippi per Cuneo, ma Lusetti attacca di seconda. Cambio palla e dai nove metri c’è capitan Botto che trova l’ace (19-13). Sul 23-16 entra Camperi al servizio al posto di Meschiari, poi Wagner in diagonale trova il set ball (24-16) ed è sempre lui a chiudere il set 25-17.

Parte avanti 3-0 Cuneo nel terzo set. Ottima intesa tra Filippi e Wagner, poi una misunderstanding nel campo monregalese ed è 4-1. Capitan Botto con due attacchi in diagonale porta avanti Cuneo 7-4. Arinze e Mazzon mantengono in gioco i monregalesi. Slash di Preti e sul 13-7 Mondovì chiama il time out. Si torna in campo e c’è ancora Sighinolfi al servizio già con un break di 5 punti all’attivo. Ottimo gioco di squadra dei cuneesi che mettono a segno un filotto di 7 punti, interrotti dal muro monregalese su Codarin (16-8), che viene subito restituito da Wagner, il quale si aggiudica anche il turno al servizio. Sugli scudi Preti e sul 18-8 è time out per Mondovì. Sul 22-11 entra Pedron al servizio per Filippi, poi il muro di Sighinolfi ed è 23-11. Cuneo vince 25-13 il terzo set e si aggiudica il Derby!

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti ( Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo)- « La partita si è giocata in gran parte sul primo set dove loro hanno giocato molto bene. Superato quello scoglio è stato tutto più facile».

IL TABELLINO-

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO – SYNERGY MONDOVÌ 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Filippi 3, Botto 11, Sighinolfi 7, Pereira Da Silva 14, Preti 14, Codarin 7, Lilli (L), Bisotto (L), Pedron 0. N.E. Trinchero, Vergnaghi, Tallone, Rainero, Cardona Abreu. All. Serniotti.

SYNERGY MONDOVÌ: Lusetti 2, Meschiari 5, Ceban 7, Arinze Kelvin 13, Mazzon 5, Catena 3, Boscaini (L), Fenoglio (L), Caldano 0, Camperi 0, Gecchele 0. N.E. Raffa, Piazza, Cianciotta. All. Denora.

ARBITRI: Traversa, Pecoraro.

NOTE – durata set: 24′, 21′, 22′; tot: 67′

HRK DIANA GROUP MOTTA-DELTA GROUP PORTO VIRO-

Battaglia a Caorle tra Hrk Diana Group Motta e Delta Group Porto Viro in un match che contava soprattutto per la squadra di Baldon a caccia dei punti salvezza. Il match, in continua altalena, alla fine ha visto il successo di Fabroni e compagni al tie break. Due punti pesanti per la Delta che ora può sperare nella salvezza anche se resta il rammarico per i due set di vantaggio non capitalizzati.

Con l’opposto e i turni al servizio di Sperandio Porto Viro scava i break che le consentono di aggiudicarsi il primo set 19-25. Motta più reattiva nel secondo parziale ma non abbastanza per domare la Delta Group che alla fine chiude 20-25. Quarto periodo al limite dell’incredibile, Porto Viro conquista 5 match ball 19-25 poi un ispirato Secco Costa trova tre ace e Motta reagisce vincendo 27-25. Nel quarto set i Leoni giocano bene e fanno strada, sul finale la fiammata degli ospiti mette tutto in discussione ma gli ace di Loglisci e Alberini placano la reazione 25-21. Il tie break è combattuto solo per la prima metà. Vince Porto Viro 2-3.

Coach Lorizio schiera: Alberini e Gamba sulla diagonale maggiore, Loglisci e Cattaneo di mano, Acuti e Luisetto in tre e Battista libero.

Coach Baldon invece risponde con: Fabroni al palleggio e Krzysiek opposto, Vedovotto e Gasparini le bande, Sperandio e Barone al centro e Lamprecht libero.

Parte forte Porto Viro 0-3, il primo punto biancoverde è una diagonale di Loglisci 1-4. Cattaneo infila l’ace del -2 7-9, Motta sbaglia tanto e la Delta può scappare 11-16. Un’invasione biancoverde consente agli ospiti di arrivare al 15-20, con Gasparini che gioca sul muro Porto Viro vola sul 18-24, poi Vedovotto in mani out 19-25.

Brutto avvio dei biancoverdi 1-4 e coach Lorizio costretto al time out. Acuti stringe troppo il primo tempo e il pallone esce 5-8, Cattaneo è protagonista in questa fase che porta l’HRK Diana Group ad una lunghezza 9-10 con il muro di Sperandio Porto Viro prende nuovamente il largo 12-16, Gasparini con una float che si trasforma in ace 18-22. Sbaglia la battuta Luisetto e il set finisce dritto dritto nelle mani della Delta 20-25.

Acuti con il primo tempo del 1-1 poi il muro di Alberini e Motta trova il primo vantaggio del match 4-3. Gamba sulle mani alte per il +2 8-6, Loglisci manda fuori giri la difesa di Porto Viro con un palleggio 10-7. Alberini vince il contrasto a rete e per Motta significa 13-8, Gasparini punisce con la pipe 15-13. Fabroni firma il break di 0-4 con l’ace del 15-15. Kzysiek spinge i nerofucsia al nuovo +2 18-20. Il muro di Barone porta 5 match ball a Porto Viro 19-24, ma il sontuoso ingresso di Secco Costa che infila tre aces ribalta le sorti della frazione. Acuti piazza il muro del 27-25.

La sette di Luisetto per il 2-2, il vantaggio di Motta arriva con un muro su Vedovotto 4-3, c’è Acuti con la float lunga a ricamare l’ace del 9-7, Leo Battista difende Krzysiek e Secco Costa smeriglia il muro 12-9. Battista imbocca Gamba che in lungo linea trova il 15-12, con il primo tempo d Acuti in pallonetto l’HRK Diana Group sigla il 18-14. Luisetto aspetta al varco Barone e lo mura a sangue 19-14, Gianluca Loglisci rientra e lo fa alla grande con l’ace del 22-19, Alberini mette già il pesantissimo ace del 2-2 25-21.

Scambio di favori in battuta tra le due formazioni 1-1, il vantaggio lo firma Gamba attaccando forte sul muro 3-2. Gasparini in pipe per il sorpasso 5-6, con l’opposto Polacco la Delta Group trova il break 7-9 Krzysiek va con l’ace 8-12. Con il turno al servizio del polacco Porto Viro va sul 8-14, Gamba ne annulla uno ma non basta 9-15.

IL TABELLINO-

HRK DIANA GROUP MOTTA – DELTA GROUP PORTO VIRO 2-3 (19-25, 20-25, 27-25, 25-21, 9-15)

HRK DIANA GROUP MOTTA: Alberini 4, Cattaneo 12, Acuti 8, Gamba 31, Loglisci 8, Luisetto 8, Secco Costa 11, Zaccaria (L), Battista (L), Pugliatti M. 0. N.E. Biglino, Saibene, Morchio, Pugliatti F.. All. Lorizio.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Fabroni 7, Vedovotto 9, Sperandio 2, Krzysiek 25, Gasparini 24, Barone 10, Pol (L), Lamprecht (L), Romagnoli 2, Bellei 1, Zorzi 0. N.E. Marzolla, O’Dea. All. Baldon.

ARBITRI: Nava, Selmi.

NOTE – durata set: 25′, 28′, 31′, 29′, 16′; tot: 129′.

I RISULTATI-

Kemas Lamipel Santa Croce-Emma Villas Aubay Siena – Si gioca il 07/04/2022 ore 20.30;

Agnelli Tipiesse Bergamo-Conad Reggio Emilia 3-1 (25-20, 23-25, 25-20, 28-26);

Pool Libertas Cantù-Gruppo Consoli McDonald's Brescia – Si gioca il 07/04/2022 ore 20.30;

Sieco Service Ortona-BCC Castellana Grotte Si gioca il 07/04/2022 ore 20.30;

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Synergy Mondovì 3-0 (25-20, 25-17, 25-13);

HRK Diana Group Motta-Delta Group Porto Viro 2-3 (19-25, 20-25, 27-25, 25-21, 9-15)

Ha riposato: Cave Del Sole Lagonegro

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 60, Kemas Lamipel Santa Croce 47, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 46, Conad Reggio Emilia 44, BCC Castellana Grotte 41, HRK Diana Group Motta 33, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 31, Cave Del Sole Lagonegro 31, Pool Libertas Cantù 28, Emma Villas Aubay Siena 28, Sieco Service Ortona 26, Delta Group Porto Viro 26, Synergy Mondovì 12.

Note: 1 Incontro in più: Agnelli Tipiesse Bergamo, Conad Reggio Emilia, Synergy Mondovì