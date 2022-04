Bergamo-Reggio Emilia in campo per la Supercoppa

BERGAMO - Si assegna domani, venerdì 8 aprile, alle 18.00 la Supercoppa di A2 Maschile , giunta alla sua seconda edizione. A sfidarsi al Palasport di Bergamo saranno i leader della Regular Season di Serie A2 Credem Banca (e campioni in carica) dell’Agnelli Tipiesse Bergamo e i detentori della recente Del Monte® Coppa Italia, la Conad Reggio Emilia. Sarà un faccia a faccia d’alta quota tra due protagoniste del campionato di Serie A2 Credem Banca, nonché due vere e proprie specialiste delle coppe dedicate alla Serie A2 degli ultimi anni. I lombardi dell’Agnelli Tipiesse Bergamo hanno fatto “doppietta” nella scorsa stagione, aggiudicandosi prima la Del Monte® Coppa Italia A2 a Cisano Bergamasco contro un’eroica Porto Viro, e successivamente anche la Del Monte® Supercoppa A2 al PalaMazzola di Taranto. La formazione emiliana della Conad Reggio Emilia invece giocherà il prossimo anno con la coccarda tricolore sulla divisa, grazie alla conquista dell’ultima Del Monte® Coppa Italia A2, arrivata espugnando il campo di Cuneo l’11 febbraio. In Coppa, la squadra allenata da Mastrangelo ha ottenuto tre vittorie su tre in trasferta, di cui una al tie break in Semifinale proprio contro la formazione di Graziosi, partendo come quinta testa di serie al termine del girone d’andata, arrampicandosi poi fino al gradino più alto del podio. Nei roster figurano tre ex: Cargioli (3 block ai 400 in carriera) e Padura Diaz hanno vestito la casacca reggiana per un biennio a testa, mentre Garnica ha vinto una Coppa Italia di A2 nella cabina di regia del sestetto orobico. L’evento sarà arricchito dal grande ritorno di Sky al volley maschile di Serie A: la partita sarà infatti trasmessa in diretta da Sky Sport Arena (canale 204), commentata da Stefano Locatelli e Alberto Cisolla. AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – CONAD REGGIO EMILIA-

PRECEDENTI: 13 (9 successi Agnelli Tipiesse Bergamo, 4 successi Conad Reggio Emilia)



EX: Antonio Cargioli a Reggio Emilia nel biennio 2015/16-2016/17, Williams Padura Diaz a Reggio Emilia nel biennio 2008/09-2009/10; Fernando Gabriel Garnica a Bergamo nel biennio 2018/19-2019/20.



A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Antonio Cargioli - 3 muri vincenti ai 400, Juan Ignacio Finoli - 2 ace ai 100, Jacopo Larizza - 8 punti ai 800 (Agnelli Tipiesse Bergamo); Roberto Cominetti - 17 punti ai 1600 (Conad Reggio Emilia).

Gianluca Graziosi (Allenatore Agnelli Tipiesse Bergamo)- « Sarà una partita apertissima, si tratta del quarto incrocio stagionale: gli altri tre precedenti si sono rivelati molto equilibrati. In campionato è andata bene a noi per due volte, anche se i singoli set sono stati combattuti, mentre in Coppa Italia la Conad è riuscita ad espugnare il campo di Cisano, ed è stata l’unica volta in questa stagione. La stiamo preparando con attenzione, consci che serviranno umiltà e pazienza, dato che loro sono una squadra che batte molto bene, specialmente in salto spin. Ci aspetta una sicuramente partita di sofferenza e immagino molto equilibrata, in cui le possibilità sono 50 e 50 ».

Antonio Cargioli (Capitano Agnelli Tipiesse Bergamo)- « La Del Monte® Supercoppa è una manifestazione molto bella, soprattutto col ritorno della capienza al 100%, che è per noi motivo di gioia e di felicità e ci aiuterà ad essere più lucidi. Sarà anche una carica in più per noi, sperando di poter dare una grande soddisfazione anche a tutti i nostri tifosi. Reggio Emilia? Ha un gioco simile al nostro, entrambi gestiti infatti da due registi argentini. Potremmo soffrire la loro fase break, che rischia davvero di metterci in difficoltà, dati i loro battitori importanti, per non parlare della loro difesa: Morgese è uno dei liberi più forti del campionato. Questo potrebbe compromettere il nostro gioco veloce e pulito che Finoli ci impone».

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Conad Reggio Emilia)- «Cercheremo di vivere la partita nella maniera più serena possibile, ci dovremo concentrare su di noi e sulle nostre qualità, continuando a limare qualche nostro difetto, senza farci troppi problemi e troppi pensieri, certamente questa sarà una sfida importantissima perché al termine il vincitore porterà a casa un trofeo. Quest’esperienza, comunque andrà, farà parte del percorso di crescita di ognuno di noi, dallo staff, passando per la società e arrivando ai giocatori, un percorso che quest’anno è cominciato ad inizio agosto e che non ha mai avuto termine. Dobbiamo sempre ricordarci che su tredici squadre che si sono sfidate in questo campionato, saremo noi e Bergamo a giocarci la Supercoppa, mentre le altre undici resteranno a guardare, speriamo di mettere dietro anche la dodicesima ».

Fernando Garnica (Capitano Conad Reggio Emilia)- « Non sarà facile mettere in difficoltà i nostri avversari, sono una squadra che sa giocare molto bene a pallavolo e sono anche molto ben organizzati; il primo obiettivo di venerdì sera sarà sicuramente riuscire a fargli staccare il pallone da rete, rendendo la vita più complicata al palleggiatore, altrimenti loro possono utilizzare un gioco molto veloce e pericoloso. Noi dovremo lavorare tantissimo in difesa per riuscire ad abbassare le percentuali di attacco di Bergamo, anche se comunque siamo consapevoli che la partita si deciderà su pochi palloni, vista la differenza minima tra le formazioni. La completezza di entrambe le squadre speriamo dia vita a un grande spettacolo per il pubblico che sarà presente, ovviamente una finale è già di per sé uno spettacolo e comunque il tutto si giocherà anche sulle nostre emozioni, che sicuramente non mancheranno. Mi auguro anche di trovare un palazzetto pieno di tifosi di entrambe le formazioni, perché conoscendoli entrambi so che sapranno caricarci a dovere ».

EDIZIONE 2020/21 – TARANTO, 28 MAGGIO 2021

Prisma Taranto – Agnelli Tipiesse Bergamo 1-3 (21-25, 25-17, 25-27, 17-25)