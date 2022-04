Cuneo, Reggio Emilia e Santa Croce vincono Gara 1 dei Quarti

ROMA- Tre le sfide di Gara 1 dei Quarti Play Off andati in scena stasera. Al successo di ieri dell’ Agnelli Tipiesse Bergamo sulle Cave del Sole Lagonegro si sono aggiunti altri tre successi interni. Sofferti quelli della Conad Reggio Emilia sulla BCC Castellana Grotte e quello della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo sull’ HRK Diana Group Motta, giunti entrambi al tie break, sicuro quello della Kemas Lamipel Santa Croce sul Gruppo Consoli McDonald's Brescia, arrivata con il massimo punteggio. Domenica 24 in gara per Gara 2.

LE TRE SFIDE-

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO – HRK DIANA GROUP MOTTA-

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo conquista il 1° atto dei Quarti Play Off, al termine di una sfida decisamente combattuta, che ha fatto registrare un’ottima prestazione dell’ Hrk Diana Group Motta e mostrato i padroni di casa meno brillanti del solito, con tante incognite e meccanismi da ritrovare con l’indisposizione di Wagner per un problema fisico, il rientro di Pedron da titolare dopo l’operazione e l’ingresso di Andri? a meno di una settimana dal suo arrivo a Cuneo. L’opposto croato con 30 punti si è aggiudicato l’MVP di serata. Ora testa a Gara 2 che si giocherà a Caorle domenica prossima.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Andri? opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Preti e Botto schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Lorizio schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Acuti e Biglino al centro, Loglisci e Secco Costa schiacciatori; Battista (L).

Ritorno in campo da titolare di Matteo Pedron ed esordio dell’opposto croato Leo Andri?. Inizio equilibrato tra Cuneo e Motta. Il primo ace di serata è proprio dell’opposto cuneese che vale il 4-2. A chiamare il primo videocheck sono i biancoverdi su una presunta invasione cuneese, non ravvisata (10-7). Battaglia tra opposti (12-9). Il nuovo innesto, Leo Andri?, dimostra la propria caratura. I veneti risalgono la china e con Acuti raggiungono il 15 pari, che fa chiamare il primo time out a coach Serniotti. Sul 18 pari entra Filippi alla regia e dai nove metri Andri? per Cuneo. Rientra Pedron. Doppio attacco di Loglisci e Motta passa avanti. Monster block per Sighinolfi su Secco Costa ed è time out per coach Lorizio (22-22) che si ripete subito dopo sul 23 pari. Il primo set ball è di Motta che manda Secco Costa al servizio, ma è out. Sul 24 pari entra Tallone per Sighinolfi alla battuta. Attacco di Loglisci, Codarin ammette il tocco a muro dopo la richiesta di videocheck, ma Acuti perde l’occasione al servizio ed è 25 pari. Anche Andri? mette out dai nove metri ed è time out per Cuneo (25-26). Si rientra in campo ed è Gamba ad andare al servizio. Chiude Loglisci sul 25-27.

Parte con Preti on fire il secondo set (2-0); dai nove metri Sighinolfi. Muro di Pedron su Loglisci ed è time out per Motta (5-1). Il videocheck chiamato da coach Serniotti per il mani out di Codarin vale il 6-2 per Cuneo. Cambio palla ed è Botto in diagonale stretta a mandare proprio il centrale al servizio (7-3). I biancoblù allungano (10-4). Ace per Alberini sul 10-6, ma capitan Botto mostra la sua esperienza e conquista il turno al servizio (11-6). Slash per Preti e sul 13-6 è time out per Motta. Si torna in campo ed è ace di Botto (14-6). Cuneo ci mette il cuore e con Preti in attacco e Sighinolfi al servizio fa il break (17-7). Cambio palla ed è il muro di Codarin a fermare Loglisci e mandare Andri? alla battuta (18-8). S’insacca la pipe di capitan Botto e nulla può la difesa biancoverde; è 19-8 al palazzetto di Cuneo. Sul 21-9 entra Filippi ad alzare il muro, al servizio Preti che la mette in rete (21-10). Cambio palla ed è ace per Codarin (23-10). Andri? segna il set ball per Cuneo (24-12); entra Lilli in ricezione per Preti e Filippi va al servizio. Gamba annulla il primo set ball (24-13) e manda Alberini alla battuta che la mette out ed è 25-13 per Cuneo.

Il terzo set vede nuovamente Motta portarsi avanti 6-3 con il doppio ace di Alberini; time out per coach Serniotti. Super pipe di capitan Botto interrompe la serie positiva dei biancoverdi e manda Preti al servizio, che purtroppo la mette in rete (4-8), mandando Secco Costa dai nove metri per Motta. Il primo tempo di Codarin manda alla battuta Andri? (9-12). Un punto alla volta Cuneo recupera il gap e con Andri? prima e il muro di Sighinolfi su Gamba si porta a -1 con chiamata di time out da parte di coach Lorizio (14-15). L’appoggio d’astuzia dell’opposto croato vale il 15 pari. Doppia richiesta di videocheck che non ravvisano il tocco a muro per Cuneo, ma l’invasione (15-16). Ci pensa Andri? a riportare la parità. Gioco punto a punto tra le due compagini. Entra Filippi per Pedron sul 20 pari e dai nove metri c’è l’opposto croato per Cuneo; mani out di Secco Costa e rientra Pedron. Sul 22 pari entra Lilli in ricezione per Preti; al servizio Codarin. Sul 23 pari rientra Preti per Cuneo, mentre tra le fila biancoverdi entra Pugliatti alla battuta per Acuti. Motta trova il set bal con Gamba e coach Serniotti chiama il time out (23-24). Pesta la linea dei 3 metri in fase d’attacco Andri? ed è 23-25.

Parte con un ace di capitan Botto il quarto set, seguito dal muro di Sighinolfi su Gamba. Doppio muro e primo tempo per Codarin (6-2) vedono la richiesta di time out da parte di coach Lorizio. Sugli scudi Botto dalla seconda linea con una pipe che scava il fosso nel campo avversario (7-2). Cuneo allunga e sul 13-6 dopo l’ace di Pedron è time out per Motta. I veneti si portano a -2 (16-14) e coach Serniotti chiama il time out. Cambio palla e sul 18-16 doppio cambio con Filippi e Lilli dentro per Pedron e Preti; dai nove metri Codarin. Secco Costa a segno e rientrano Pedron e Preti per Cuneo, mentre Pugliatti entra al servizio per Acuti che trova l’ace del 18 pari. Il muro di Sighinolfi su Loglisci interrompe la scia positiva dei biancoverdi e manda Pedron alla battuta. Slash per il centrale cuneese che porta così Cuneo a +2 (20-18). Cambio palla ed è Andri? con un mani out a mandare capitan Botto al servizio (21-19). Finale di set combattuto. Botto in pipe è una garanzia (23-22). Monster block di Codarin su Secco Costa ed è set ball per Cuneo, con Andri? al servizio che tuttavia sbaglia, ma si rifà subito chiudendo con un mani out 25-23. Ed è tie-break.



Anche il tie-break inizia con un ace di capitan Botto! Motta fallosa, bene Andri? e Botto Cuneo avanti 6-4. Sul 6-5 entra Tallone per Preti; Loglisci trova il punto del sei pari e coach Serniotti chiama il time out. Super Bisotto in difesa, poi l’attacco di Botto e dai nove metri va Pedron (7-6). Cambio palla e rientra Preti tra le fila di Cuneo. L’attacco in diagonale di Andri? segna l’8-7 e si cambia campo. Immenso Andri? in attacco (10-9), ma forza troppo al servizio. Sbagliano anche Secco Costa e Preti dai nove metri. Entra nuovamente Pugliatti per Acuti al servizio (11-11). Gamba trova il 12 pari e conquista il turno alla battuta, ma è out (13-12). Out l’attacco di Gamba ed è match ball per Cuneo, ma coach Lorizio usa il time out (14-12). Al servizio Pedron. Biglino annulla il primo match ball. Entra Luisetto per Alberini ad alzare il muro, dai nove metri Loglisci (14-13). Chiude il match Andri? 15-13 nell’ovazione del palazzetto di Cuneo.

Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 24 aprile alle ore 18.00 in trasferta a Caorle per GARA 2 dei Quarti di finale Play Off A2, ospiti di Motta di Livenza.

MVP di serata l’opposto croato Andric che ben ha figurato nel suo esordio con 30 punti.

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti (Allenatore Bam Acqua S.Bernardo Cuneo)- « E’ stata una partita complicata, Motta ha giocato molto bene e oggi avrebbe meritato come noi di vincere. Noi dobbiamo riprendere il ritmo di gioco, oggi non avevamo Wagner a disposizione per fortuna è arrivato questo ragazzo che non sapevamo cosa poteva darci e anche con lui dobbiamo conoscerci. Oggi rientrava anche Pedron dopo un paio di mesi di fermo; tante le incognite, durante la partita abbiamo risolto alcune cose che non funzionavano tanto e va benissimo aver vinto così ».

IL TABELLINO-

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO – HRK DIANA GROUP MOTTA 3-2 (25-27, 25-13, 23-25, 25-23, 15-13)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 3, Botto 18, Sighinolfi 5, Andric 30, Preti 11, Codarin 10, Tallone 0, Filippi 0, Lilli 0, Bisotto (L). N.E. Pereira Da Silva, Rainero. All. Serniotti.

HRK DIANA GROUP MOTTA: Alberini 6, Secco Costa 14, Acuti 6, Gamba 24, Loglisci 17, Biglino 8, Zaccaria (L), Pugliatti M. 1, Battista (L), Cattaneo 0, Luisetto 0. N.E. Pugliatti F., Morchio, Saibene. All. Lorizio.

ARBITRI: Clemente, Venturi.

NOTE – durata set: 35′, 23′, 35′, 30′, 19′; tot: 142′.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA-

Gara 1 dei quarti di finale playoff va alla Kemas Lamipel Santa Croce che con merito si impone per 3-0 sulla Gruppo Consoli MacDonald’s Brescia. Partita ottimamente interpretata dai conciari, bravi ad imporre da subito il proprio ritmo e sempre concentrati ed uniti anche nei momenti decisivi in cui i lombardi hanno provato a rientrare nel match. Iniziano Quindi al meglio questi play-off promozione, con i “Lupi” che adesso avranno tutta la settimana per preparare al meglio gara 2, già decisiva, in quel di Brescia. L’inizio di gara vede lo starting six classico per la Kemas Lamipel, mentre negli ospiti c’è Orazi in campo al posto di Esposito. I santacrocesi scattano decisamente meglio dai blocchi e sono bravi ad imporre il proprio gioco fin da subito, con Brescia che rincorre ed arranca. Le percentuali in ricezione ed in attacco dei “Lupi” sfiorano la perfezione, con tutti i giocatori ottimamente coinvolti da un ispirato Acquarone. Dall’8-4 si vola sul 16-9 e sul 21-13, con Colli che domina in tutte e due le fasi e Walla e Festi bravi a metter giù tanti palloni. Zambonardi prova a mischiare un po’ le carte attingendo dalla panchina, ma la musica non cambia e il set si chiude 25-16. Nel secondo l’avvio è il solito e la Kemas Lamipel scappa nuovamente via sull’8-4 grazie ad un Walla monumentale. Brescia pero pian piano entra nel match, recupera lo svantaggio, resta attaccata ai “Lupi” e con Bisi al servizio piazza anche il sorpasso, complicando la gara dei santacrocesi, più in difficoltà in attacco. A prendere in mano la situazione ci pensa il miglior battitore del campionato, cioè Fedrizzi, che con la sue battute al fulmicotone crea enormi difficoltà ai lombardi e, grazie anche a due aces, ribalta il punteggio e manda nuovamente i santacrocesi avanti fino al 21-17, punteggio che in un amen porta al 25-19 con cui si va sul 2-0. La terza frazione è quella più equilibrata, con le due squadre che si fronteggiano alla pari. Brescia schiera titolari Mazzone ed Esposito cercando con tutte le proprie forze di allungare il match. La Kemas lamipel non molla e con Walla risponde colpo su colpo alle stupende giocate dell’immortale Cisolla. Dall’8-7 per i “Lupi” si passa al 15-16 per Brescia e di nuovo al 21-20 in favore dei conciari, segno del grande equilibrio in campo. I “Tucani” arrivano anche al set point sul 23-24 ma Esposito sbaglia il servizio. Festi al contrario piazza un ace con battuta flottante su Galliani appena rientrato in campo e conquista il match point per i biancorossi di Cezar Douglas che, nel punto successivo, conquistano il 26-24 che vale il 3-0 finale grazie al gran muro di Arasomwan su Bisi. Scatta quindi la festa del PalaParenti che può gioire in questa domenica di Pasqua per un il bel successo ottenuto dalla squadra biancorossa contro un avversario di assoluto valore. Adesso però testa nuovamente in palestra perchè la strada da percorrere è ancora lunga e ricca di insidie a partire da gara 2 in programma a Brescia tra sette giorni.

I PROTAGONISTI-

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Brescia)- « Un brutto inizio di Play-off. Dal punto di vista tecnico abbiamo sofferto in battuta e ricezione e fatto i break solo quando siamo riusciti a tenere un buon servizio. Rispetto a quel che è successo in campo, purtroppo alcune partite sono rovinate da alcuni soggetti che non meritano di rovinare il nome di Santa Croce ».

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA 3-0 (25-16, 25-19, 26-24)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Fedrizzi 12, Festi 10, Bezerra Souza 22, Colli 7, Arasomwan 4, Sposato (L), Pace (L), Ferrini 0. N.E. Caproni, Riccioni, Giovannetti, Menchetti. All. Douglas.

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Tiberti 1, Galliani 6, Orazi 2, Bisi 11, Cisolla 13, Patriarca 6, Ventura (L), Crosatti (L), Mazzone 3, Neubert 0, Franzoni (L), Esposito 4. N.E. Seveglievich. All. Zambonardi.

ARBITRI: Toni, Cavicchi.

NOTE – durata set: 28′, 32′, 30′; tot: 90′.

CONAD REGGIO EMILIA – BCC CASTELLANA GROTTE-

La Conad Reggio Emilia vince 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 29-31, 15-10) Gara 1 dei Quarti Play Off promozione contro una combattiva BCC Castellana Grotte al termine di un match che è rimasto in bilico fino alle battute finali del quinto set.

La Conad Reggio Emilia di Mastrangelo presenta in regia l’ex Garnica, Cantagalli opposto, Cominetti e Held schiacciatori, Zamagni e Sesto centrali, Morgese libero.

Coach Barbone conferma la Bcc Castellana Grotte reduce da due vittorie con Porto Viro e Ortona: Izzo palleggiatore in diagonale con Theo Lopes opposto, Fiore e Tiozzo martelli, Presta e Truocchio al centro, Toscani libero.

Il primo set vede le squadre giocare in perfetta parità con Cominetti e Held che scaldano il loro braccio (4-3) e Zamagni presto fa sentire il suo contributo con un muro che vale il 6-4; Held regala il decimo punto con un ace a cui seguono due time out: uno di Castellana che da i suoi frutti e recupera il leggero distacco creato dai reggiani, e uno di Reggio Emilia sull’11-10 che prova a spezzare il ritmo avversario. Cominetti, arrivato il suo turno al servizio, mette il turno e regala un secondo ace ai compagni (15-13), Cantagalli regala un muro che segna il più quattro sui pugliesi sul punteggio di 19-15. Cominetti conquista il ventidueesimo punto con un attacco da posto quattro e poi si susseguono due azioni molto combattute che volgono in favore di Castellana, ma Held chiude le speranze della BCC Castellana Grotte sul 25-22.

Inizio di secondo set complicato per i padroni di casa che vedono Tiozzo e compagni provare a scappare (3-6), Reggio Emilia si aggrappa con le unghie e con i denti a Castellana Grotte e con un attacco Held porta i compagni alla ripartenza (5-8), poco dopo sul puntegggio di 8-10 Zamagni conquista un altro ace. Parità ristabilita sul 13-13 grazie ad un attacco di Cantagalli, ma coach Mastrangelo decide di chiamare un time out tecnico per richiamare i suoi ragazzi alla calma (16-17), Castellana Grotte riesce ad ottenere un ottimo break sul 18-20. Cominetti sfrutta sapientemente le mani del muro avversario per il ventesimo punto del set (20-21), successivamente l’incredibile recupero di Morgese non porta il punto ai compagni ma poi ci pensa Garnica a trovare il 23-23, a chiudere il set è Izzo sul 23-25.

Ad aprire il set ci sono 2 ace di Cominetti sul 3-2, poi Cantagalli buca i quattro metri avversari (7-5), Castellana però non si scoraggia e trova il pareggio del 9-9, Held da posto due mantiene due punti di vantaggio sugli avversari e trova il quindicesimo punto (15-13). Zamagni mette a segno un monster block che fa esultare tutto il palazzetto e che fa segnare al tabellino il 18-15, poi Castellana Grotte recupera il distacco creato dai reggiani e sul 19-19 coach Mastrangelo chiama time out. Dopo un’azione coincitata è Reggio Emilia con il vicecapitano Sesto che ottiene il 21-20, e dopo due soli punti è coach Barbone a chiamare time out (22-21); infinev l’ace di Held da la giusta spinta alla squadra, che chiude il set con un muro dolomitico di Cantagalli sul 25-22.

L’ace del 2-0 è targato Diego Cantagalli e così si apre il quarto set, i ragazzi di Conad Reggio Emilia si buttano su ogni pallone, poi Held finalizza l’attacco che vede ancora una volta le squadre in parità (7-7), successivamente Zamagni infila due muri consecutivi e porta le formazioni sul 10-7. Il pallonetto di Held toccato dalle mani del muro conquista il 14-11, la BCC Castellana Grotte però recupera e si porta presto sul 18-18, l’ace del capitano Garnica vale il 22-20 e costringe coach Barbone al time out; Cominetti conquista il ventitreesimo punto dopo il pericoloso avvicinamento di Castellana (23-22). Suraci appena entrato in campo tiene vive le speranze reggiane sul 24-24, mentre sul 25-26 è Mastrangelo a giocarsi il time out, Zamagni con un primo tempo risponde presente e porta a casa il 28-27 ma è l’ace di Fiore a chiudere il set e a tenere aperta la partita (29-31).

1-0 e ace di Held per il tie-break mentre il pallonetto e il muro di Zamagni firmano il 5-3, coach Barbone chiama un time out tecnico per richiamare i suoi ragazzi alla calma. Arriva il secondo ace del set e lo conquista Cominetti mandando le formazioni al cambio campo (8-3), mentre Held vola sulla rete e trova il campo avversario (10-6). Durante il turno al servizio di Scopelliti coach Barbone richiede il time out (13-8) e Antonino Suraci però la chiude con un ace sul 15-10.

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – BCC CASTELLANA GROTTE 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 29-31, 15-10)

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 4, Held 23, Sesto 5, Cantagalli 22, Cominetti 13, Zamagni 14, Cagni (L), Catellani 0, Morgese (L), Mian 0, Marretta 0, Suraci 2, Scopelliti 0. N.E. All. Mastrangelo.

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 2, Tiozzo 10, Presta 10, Lopes Nery 28, Fiore 13, Truocchio 8, De Santis (L), Toscani (L), Santambrogio 3, Borgogno 6. N.E. Zanettin, Arienti. All. Pastore.

ARBITRI: Bassan, Jacobacci.

NOTE – durata set: 25′, 33′, 30′, 37′, 16′; tot: 141′.

I RISULTATI-

Agnelli Tipiesse Bergamo-Cave del Sole Lagonegro 3-1 (25-18, 25-21, 25-27, 25-19) Giocata ieri

Conad Reggio Emilia-BCC Castellana Grotte 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 29-31, 15-10);

Kemas Lamipel Santa Croce-Gruppo Consoli McDonald's Brescia 3-0 (25-16, 25-19, 26-24);

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-HRK Diana Group Motta 3-2 (25-27, 25-13, 23-25, 25-23, 15-13)



PROSSIMO TURNO 24/04/2022 Ore: 18.00 (GARA 2)-

Cave del Sole Lagonegro-Agnelli Tipiesse Bergamo;

BCC Castellana Grotte-Conad Reggio Emilia;

Gruppo Consoli McDonald's Brescia-Kemas Lamipel Santa Croce;

HRK Diana Group Motta-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo