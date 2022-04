Giovedì Gara 3 dei Quarti fra Reggio Emilia e Castellana Grotte

ROMA- Sfida decisiva, giovedì alle 20.30 al PalaBursi di Rubiera fra la Conad Reggio Emilia e la BCC Castellana Grotte. Le formazioni di Mastrangelo e Barbone si affronteranno in Gara 3 per decidere chi andrà a sfidare l'Agnelli Tipiesse Bergamo in semifinale. E' l'ultimo atto dei Quarti di Finale visto che in Gara 2 hanno passato già il turno gli orobici, dominatori della Regular Season, Cuneo e Santa Croce. La sfida fra emiliani e pugliesi si presentava la più equilibrata fra le quattro in programma e non ha disilluso le attese. In parità il bilancio dei precedenti globali (7-7) e la serie degli spareggi promozione con un tie break vinto a testa. In Gara 3 Reggio potrà sfruttare il fattore campo, ma Castellana Grotte ha dimostrato il proprio valore ed è lecito attendersi un’altra partita tirata sulla falsariga delle prime. La vincente in Semifinale sfiderà Bergamo, team che concluso la Regular Season al primo posto. Due ex per squadra nei roster: Garnica e Scopelliti da una parte, Arienti e Tiozzo dall’altra. In odore di record Cominetti, alla sua gara n. 200 in carriera.