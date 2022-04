Bergamo-Reggio e Santa Croce-Cuneo in campo per le Semifinali

ROMA- Entrano nel vivo i Play Off promozione di A2 Maschile. Le quattro formazioni rimaste sopravvissute ai Quarti scenderanno in campo domenica pomeriggio alle 18.00 per Gara 1 delle semifinali. Bergamo- Reggio Emilia e Santa Croce-Cuneo le attese sfide in programma.

La Kemas Lamipel Santa Croce e laBAM Acqua S. Bernardo Cuneo si affrontano per la settima volta in Serie A. Finora sono quattro i successi dei toscani, due quelli dei piemontesi, che vantano nel proprio roster Wagner, per un biennio punto di forza dei lupi. Nei Quarti di Finale padroni di casa hanno superato Brescia senza perdere nemmeno un set, mentre gli ospiti hanno vinto due gare sofferte, entrambe chiuse al tie break, contro la neopromossa Motta. Fedrizzi è a 15 punti dai 1500 in carriera, Wallyson a 7 dai 1000 in Italia.



In lizza anche due team che hanno già lasciato il segno, l’Agnelli Tipiesse Bergamo e la Conad Reggio Emilia. Su 14 precedenti sono 10 le vittorie degli orobici contro le 4 dei reggiani. Nell’attuale Regular Season i bergamaschi hanno vinto gli scontri diretti. Nell’incrocio in Semifinale di Del Monte®Coppa Italia l’ha spuntata Reggio con un blitz per poi vincere il trofeo. La rivincita di Bergamo è arrivata nel faccia a faccia in Finale Del Monte®Supercoppa di A2. Sono tre gli ex: Cargioli e Padura Diaz da una parte, Garnica dall’altra.



PROGRAMMA DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-



Domenica 1 Maggio 2022, ore 18.00-

Kemas Lamipel Santa Croce - BAM Acqua S. Bernardo Cuneo



Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia