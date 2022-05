Per Cuneo e Bergamo c'è il match ball per la finale

ROMA- L'A2 Maschile manda in scena domenica 8 maggio Gara 2 delle semifinali Play Off . Bam Acqua S.Bernardo Cuneo e Agnelli Tipiesse Bergamo possono chiudere i conti e conquistare la Finale per andare in Superlega. Naturalmente Kemas Lamipel Santa Croce e Conad Reggio Emilia cercheranno in ogni modo di sovvertire l'esito di Gara 1.

Forte del successo corsaro ottenuto in quattro set al PalaParenti, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo ha una chance d’oro per centrare la qualificazione alla Finale Play Off. Ai piemontesi basta una vittoria per accedere alla resa dei conti, mentre la Kemas Lamipel Santa Croce è chiamata a una prova d’orgoglio, su un campo difficile, contro l’ex ‘Lupo’ Wagner (2 block ai 200 in Italia), per riportare in parità il confronto al meglio dei tre match. Gli ospiti al momento sono ancora avanti nei precedenti con 4 vittorie a 3, ma la finalista di Del Monte® Coppa Italia ha già dimostrato in stagione la propria incisività.

Tutta da vivere, sempre alle 18.00 di domenica, anche la sesta sfida stagionale tra Conad Reggio Emilia e Agnelli Tipiesse Bergamo. Gli emiliani si sono imposti nello scontro diretto in Semifinale di Del Monte® Coppa Italia A3, trofeo poi alzato al cielo contro Cuneo, ma hanno perso con gli orobici entrambe le sfide di Regular Season, la Finale di Del Monte® Supercoppa A3 e Gara 1 delle Semifinali dei Play Off Promozione. Gli ospiti si presentano nella tana dei reggiani da vincitori della Regular Season con l’ambizione di chiudere la serie a tempo record, ma ogni sfida è una storia diversa e la Conad non ha la minima voglia di mollare, anzi vuole invertire la storia dei precedenti globali, ora in favore dei lombardi per 11-4. Per la Conad, Catellani è a una gara dalle 100 in carriera. Tre ex nei roster: Garnica da una parte, Cargioli e Padura Diaz dall’altra.

GARA 2 SEMIFINALI PLAY OFF A2 CREDEM BANCA-



Domenica 8 maggio 2022, ore 18.00-

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Grassia, Pecoraro

Conad Reggio Emilia – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Vecchione, Colucci

EVENTUALE GARA 3 SEMIFINALI-

Mercoledì 11 maggio 2022, ore 20.30-



Kemas Lamipel Santa Croce – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia