Bergamo-Reggio Emilia spareggio per entrare in finale

BERGAMO- Domani alle 20.30 si sfideranno al Palazzo dello Sport di Bergamo l 'Agnelli Tipiesse Bergamo, formazione che ha vinto la Regular Season, e la Conad Reggio Emilia, che ha alzato la Coppa Italia, per un posto nella serie Finale dei Play Off promozione per la quale si è già qualificata, battendo in due match la Kemas Lamipel Santa Croce, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo.

Al successo casalingo per 3-1 della squadra di Graziosi, nel primo faccia a faccia della Semifinale, gli emiliani hanno risposto con una vittoria soffertissima al tie break in Gara 2. La situazione è di perfetta parità, ma il team lombardo, che ha dominato la Regular Season ed è avanti 11 a 5 negli scontri diretti globali, può contare sul fattore campo. Sfida da dentro o fuori con tre ex a confronto: da una parte Cargioli e Padura Diaz (14 punti agli 800 nei Play Off), con trascorsi nel Club reggiano, dall’altra Garnica, per un biennio a Bergamo. La vincente del confronto se la vedrà con Cuneo al meglio delle cinque partite, in palio un posto nell’Olimpo del volley.

GARA 3 SEMIFINALI PLAY OFF A2-



Mercoledì 11 maggio 2022, ore 20.30-

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Talento Matteo, Pristerà

IL PROGRAMMA DELLA FINALE PER LA SUPERLEGA-

(in caso di vittoria in Semifinale di Reggio Emilia, sarà Cuneo a partire in casa come testa di serie)

GARA 1-

Domenica 15 maggio 2022, ore 18.00-



(Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia) – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

GARA 2-



Mercoledì 18 maggio 2022, ore 20.30-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – (Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia)

GARA 3-



Sabato 21 maggio 2022, ore 20.30-



(Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia) – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

EVENTUALE GARA 4-

Mercoledì 25 maggio 2022, ore 20.30-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – (Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia)

EVENTUALE GARA 5-



Domenica 29 maggio 2022, ore 18.00-

(Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia) – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo