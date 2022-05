Giovedì 19 si gioca Gara 2 fra Reggio e Cuneo

REGGIO EMILIA - Conad Reggio Emilia e Bam Acqua San Bernardo Cuneo tornano in campo per Gara 2 della serie che porta alla Superlega. Dopo la vittoria di Cantagalli e compagni in Piemonte, giovedì 19 maggio alle 20.00 c'è il secondo round al PalaBursi di Rubiera.

I vincitori della Del Monte® Coppa Italia hanno sbancato nel pomeriggio di domenica il Palasport di Cuneo in Gara 1, bissando il successo in quattro set ottenuto in Coppa Italia dello scorso 11 febbraio. Si è trattato della seconda vittoria esterna nei Play Off per gli emiliani, dopo quella ottenuta quattro giorni prima a Bergamo.

I padroni di casa, con Zamagni a 3 attacchi vincenti dai 1500 e Sesto a 1 block dai 500 in carriera, hanno la testa avanti nei precedenti globali contro Cuneo (5-4) e proveranno ad ampliare il divario. La formazione ospite ha il potenziale per riportare la situazione in parità, e proverà a farlo archiviando la prima sconfitta nei Play Off e cercando la prima vittoria di sempre a Reggio Emilia.

GARA 2 FINALE PLAY OFF A2-

Giovedì 19 maggio 2022, ore 20.00-

Conad Reggio Emilia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: Brunelli, Salvati

IL PROGRAMMA DELLE FINALI-

GARA 3-



Sabato 21 maggio 2022, ore 20.30-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia



EVENTUALE GARA 4-



Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30-



Conad Reggio Emilia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo



EVENTUALE GARA 5-



Domenica 29 maggio 2022, ore 18.00-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia