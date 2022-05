Ultimo treno promozione per Cuneo, Reggio potrebbe chiuderla

CUNEO- BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia , domani alle 20.30, di nuovo di fronte per Gara 3 della Finale Play Off Promozione. I reggiani in vantaggio 2-0 nella Serie potrebbero chiudere i conti e festeggiare il salto in Superlega. La squadra di Mastrangelo dovrà però superare la voglia di riscatto dei ragazzi di Serniotti che venderanno certamente cara la pelle davanti al pubblico amico.

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo può raggiungere l’Olimpo del volley Solo con tre vittorie: impresa ardua ma non impossibile. A Iacopo Botto e compagni non resta che rimboccarsi le maniche e ragionare una partita alla volta se vogliono riaprire il discorso promozione, vendendo cara la pelle già da domani, per evitare di chiudere la stagione con una sconfitta davanti al proprio pubblico. Per farlo avranno bisogno di ritrovare il gioco e la compattezza che li ha fatti arrivare in Finale Play Off con quattro vittorie in altrettante partite tra Quarti e Semifinali.



I precedenti, in perfetta parità prima di Gara 1, ora recitano 6-4 in favore degli emiliani grazie anche alle quattro vittorie sui cinque scontri stagionali. Cuneo va in cerca della sua seconda vittoria contro i rivali, dopo il 3-0 del Palasport di Cuneo del 6 marzo nella 9a giornata di ritorno.



GARA 3.



Sabato 21 maggio 2022, ore 20.30-

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Verrascina, Armandola



EVENTUALE GARA 4-

Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30



Conad Reggio Emilia - BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

EVENTUALE GARA 5-



Domenica 29 maggio 2022, ore 18.00



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia