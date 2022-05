Cuneo si arrende, Reggio Emilia festeggia la promozione

REGGIO EMILIA -Alla fine la Conad Reggio Emilia vola in Superlega. La squadra di Mastrangelo chiude i conti con la Bam Acqua San Bernardo Cuneo al termine di un match combattuto sin dal primo pallone che ha visto i piemontesi uscire dal campo comunque a testa alta. Il successo per 3-1 (33-31, 28-26, 18-25, 25-18) dei reggiani, davanti all’entusiasta pubblico del PalaBursi, è arrivato in virtù di una prestazione collettiva di altissimo livello impreziosita dai 20 punti di Cominetti, davvero determinante nell’occasione, e dai 23 punti di un Cantagalli come al solito devastante in attacco. A Cuneo non sono bastate le 16 marcature di un Botto in eccellente serata. Stagione da incorniciare per la Conad, che alla Del Monte ® Coppa Italia A2 conquistata a febbraio, sempre contro Cuneo, aggiunge una storica promozione. Nella serata odierna è ancora Roberto Cominetti a trascinare i suoi con 20 punti che valgono il titolo di Credem Banca MVP di serata. Niente da fare per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, che deve arrendersi contro la sua “bestia nera”, capace di superarla cinque volte in sette scontri, dovendo rimandare il sogno promozione.

Coach Mastrangelo schiera: Garnica (K) palleggio, Cantagalli opposto, Zamagni e Sesto centro, Held e Cominetti schiacciatori; Morgese (L).Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Andri? opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto (K) e Preti schiacciatori; Bisotto (L).

Una battaglia punto a punto al PalaBursi, come nelle precedenti gare le due compagini non si risparmiano (12-12). Primo videocheck per palla IN/OUT che assegna il 14° a Reggio e Cuneo a 12 chiama il time out. Si rientra in campo e Cominetti mette in rete il servizio. Un break dei padroni di casa, poi l’intesa Pedron-Sighinolfi vede il 18-15 ed è lo stesso centrale ad andare al servizio. Entra Filippi per Pedron sul 19-16; dai nove metri Andri?. Cuneo recupera in difesa e dopo il punto di capitan Botto (20-18) coach Mastrangelo chiama il time out. Si rientra e alla battuta ancora Preti, poi al secondo tentativo è proprio lo schiacciatore biancoblù in pipe a trovare il -1. Rientra Pedron ed esce Preti per Lilli. Mani out di Held ed è set ball per i reggiani con Cominetti al servizio (24-21). Andri? annulla e manda Botto alla battuta (24-22) che trova l’ace del 24-23. Un lungolinea perfetto di Preti ed è 24 pari al PalaBursi. Time out per Reggio. Sbaglia il servizio Botto, ma recupera subito Andri? (25-25). Sighinolfi e Held mettono out i rispettivi servizi alla battuta. Il muro di Codarin, e poi un tocco a muro ed è nuovamente 27 pari. Un punto alla volta. Preti si conquista il turno dai nove metri, ma termina in rete (29-28). Cantagalli sbaglia l’attacco, Codarin al servizio. Held mette out la pipe ravvisato dal videocheck ed è 29-30, Cuneo passa avanti. Non si molla (30-31) cambiopalla ed è Pedron al servizio. Si chiude sul 33-31 il primo set.

Parte con un 3-0 il secondo set e coach Serniotti chiama subito il time out preventivo. Il primo punto di Cuneo è opera di Andri? (3-1), seguito da Botto che manda Codarin al servizio (4-2). Entra Tallone per Preti. Ottima copertura di Pedron che manda Botto al servizio (7-6). Bene Tallone, poi altro cambiopalla e Garnica va alla battuta (8-7). Secondo tocco dovuto richiedere perché non visto dalla coppia arbitrale (8-9). Un livello altissimo di gioco da entrambi i lati del campo, un continuo punto a punto (13-13). Capitan Botto spinge a mille sul muro avversario e trova il mani out a fondo campo del 14 pari e va al servizio. Andri? conquista da sé il turno dai nove metri (17-16). Attacco out di Tallone e sul 19-16 coach Serniotti chiama il time out. Errore di sesto in battuta; entra Filippi per Pedron e Tallone va alla battuta (19-17). Monster Block di Botto su Cantagalli (19-18). Il videocheck consegna l’ace a Tallone (19-19). Altro muro di capitan Botto, questa volta ai danni di Cominetti ed è time out Reggio (19-20). Sul 23-22 entra Suraci per Garnica, poi Scopelliti mette in rete il servizio e torna Garnica. Botto alla battuta (23-23) che sbaglia ed è set ball Reggio con il regista dai nove metri. Lo annulla Adri?, poi un errore a muro (24-24). Errore del muro di Cuneo, seguito dal “goal” di Held. Ace per l’opposto biancoblù ed è time out Reggio (25-26). Si rientra, errore alla battuta per Andri? ed ace per Scopelliti (27-26). Out l’attacco di Botto confermato dall’occhio elettronico (28-26).

Si torna in campo e per Cuneo rientra Preti nel sestetto. Sempre Reggio a prendere 2 punti di vantaggio e i biancoblù bravi a stare attaccati. Fino al break di Cuneo con Sighinolfi al servizio che vede il sorpasso cuneese 7-9 e il conseguente time out di Reggio. I padroni di casa recuperano il gap e si riportano a +1, ma Cuneo pareggia immediatamente (11-11). L’ace di Codarin vale il +1 Cuneo, ma recupera Cominetti con un mani out (13-13). Ottima difesa di Pedron e recupero di bisotto che alza per Botto ed è +2 Cuneo (13-15). Che azione: Biso difende l’attacco di Cominetti, Preti si allunga e rimanda di là, più scambi, poi Preti forte sul muro reggiano ed è 14-17. Time out per coach Mastrangelo. Si rientra in campo ed Botto va dai nove metri. Dentro Scopelliti per Sesto (14-18). Maggior gap dei biancoblù +6, la panchina reggiana chiama il tocco a muro, ma nada è 14-20 e Botto ancora alla battuta. Scopelliti trova il cambiopalla e manda Garnica al servizio. Mani out di Held, poi il regista mette in rete la battuta (15-21). Sul 17-22 entra Filippi per Pedron e dai nove metri c’è Andri? che trova l’ace! Che cuore Bisotto, poi l’invasione dei reggiani ed è set ball Cuneo 18-24. Botta e risposta di errori alla battuta, l’ultimo ravvisato anche dall’occhio elettronico ed è 18-25. 2-1 al PalaBursi.

Parte avanti Cuneo nel quarto set. Reggio recupera, ma con Codarin al servizio è doppietta di Pedron prima con una slash e poi a muro e il parziale segna 3-5. Reggio recupera e si prosegue punto a punto. Due punti consecutivi per i padroni di casa e coach Serniotti chiama il time out (11-9). Si torna in campo, Cantagalli al servizio, riceve e attacca Preti conquistando il turno dai nove metri (11-10). L’ace di Cominetti vede il +4 per Reggio ed è nuovamente time out per Cuneo. Botto trascinatore, i biancoblù restano incollati. Sul 21-16 entra Filippi per Pedron, ma al punto successivo si ripete il cambio (22-16). Entra Mian al servizio e trova l’ace del 24-17. Match ball per Reggio Emilia, a un passo dalla vittoria. Lo stesso Mian mette out e dai nove metri va Pedron. Rientra Garnica per i reggiani. Il mani out di Zamagni vale il 25-18. La promozione è di Reggio Emilia. Mvp della Finale Play Off A2, lo schiacciatore della Conad Reggio Emilia, Roberto Cominetti.

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti-(Allenatore Bam Acqua S. Bermardo Cuneo)- « Non basta giocare bene, bisogna farlo anche nei momenti importanti, loro sono stati più bravi di noi nei due finali dei primi set. Bravi noi ad arrivarci è mancato poco e avremmo potuto essere 2-0 per noi e sarebbe stata un’altra partita. Siamo ancora stati bravi a vincere il terzo set, poi nell’ultimo il loro servizio ha fatto la differenza. Tutto sommato, sotto certi punti di vista credo che questa sia stata la migliore delle quattro partite. Un grande passo in avanti esser arrivati qua, un peccato aver portato a casa un solo atto di questa serie. Un’ottima stagione, sempre protagonisti; abbiamo disputato due finali, quindi rispetto alla scorsa stagione abbiamo alzato il livello e i risultati ».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (33-31, 28-26, 18-25, 25-18)

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 0, Held 14, Sesto 4, Cantagalli 23, Cominetti 20, Zamagni 9, Morgese (L), Scopelliti 5, Marretta (L), Mian 1, Suraci 0. N.E. Cagni, Catellani. All. Mastrangelo.

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 4, Botto 16, Sighinolfi 5, Andric 16, Preti 12, Codarin 7, Bisotto (L), Filippi 0, Lilli 0, Tallone 3. N.E. Vergnaghi, Rainero. All. Serniotti.

ARBITRI: Rolla, Gasparro.

NOTE – durata set: 40′, 36′, 25′, 27′; tot: 128′.