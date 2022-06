Marco Izzo in regia a Lagonegro

LA CARRIERA-

Classe 1994 e 195 centimetri di altezza, proveniente dalla New Mater Castellana Grotte. 12 stagioni nei campionati di massima serie per il toscano Izzo che inizia nelle giovanili del Piemonte di Cuneo e nella stagione 2011-12 viene saltuariamente aggregato alla prima squadra, in Serie A1. Nell’annata 2012-13 con l’Atripalda, in Serie A2, vince la Coppa Italia di categoria. È nuovamente in Serie A1 grazie al trasferimento al Molfetta per la stagione 2013-14, mentre in quella successiva è in A2 con il Corigliano Volley. Nella stagione 2015-16 si accasa all’AVS di Bolzano, in Serie B1. Per l’annata 2016-17 veste la maglia della Materdomini di Castellana Grotte, in Serie A2. Due anni gioca per la Callipo di Vibo Valentia in A1 e due con la Powervolley Milano, sempre in Superlega. Per il campionato 2020-21 viene ingaggiato dalla You Energy di Piacenza, sempre in Superlega e lo scorso anno con la New Mater. Nel sua palmares sicuramente spiccano le convocazioni e i successi in nazionale : nel 2011 viene convocato nella nazionale italiana Under-19, nel 2012 in quella Under-20, con cui vince la medaglia d’oro al campionato europeo, e nel 2013 in quella Under-21, conquistando il bronzo al campionato mondiale. Nel 2015 è nella nazionale Under-23, ottenendo il bronzo al campionato mondiale.

LE PAROLE DI MARCO RIZZO-

« Lagonegro è una società seria con un progetto di crescita: in questi anni ha dimostrato di essere una struttura solida che passo dopo passo avanza migliorandosi- spiega il nuova regista della Cave del Sole. Anche coach Barbiero ha avuto un ruolo cruciale nella mia scelta perché sono anni che avremmo avuto piacere nel lavorare insieme. Sicuramente per me- continua Izzo- sarà un piacere entrare a far parte in un ambiente di questo tipo per cercare di portare entusiasmo ai nostri tifosi che in questi anni hanno reso Lagonegro una delle piazze più calde d’Italia ed uno dei palazzetti più belli dove giocare. Per quanto riguarda la stagione sicuramente molte squadre si sono rinforzate e ci saranno nuove incognite tra le neopromosse e le retrocesse dalla superlega…il livello sarà sicuramente molto alto quindi è difficile fare pronostici ma sicuramente daremo battaglia ogni domenica per provare a vincere ogni partita e toglierci delle soddisfazioni ».