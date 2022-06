Santa Croce ha scelto Mastrangelo per la panchina

SANTA CROCE (PISA)- Vincenzo Mastrangelo , dopo aver firmato la grande impresa a Reggio Emilia conducendo la Conad alla promozione in Superlega e alla vittoria della Coppa Italia, ha deciso di rimettersi in gioco firmando un contratto che lo legherà nella prossima stagione alla Kemas Lamipel Santa Croce.

Appena raggiunto l'accordo con la società toscana il tecnico ha esternato le sue motivazioni.

LE PAROLE DI VINCENZO MASTRANGELO-

Raccontaci l’ ultima stagione pazzesca a Reggio Emilia.

« È stata una stagione che sarà ricordata come qualcosa di eccezionale per l’intera pallavolo italiana. La maggior parte degli atleti di Reggio Emilia non aveva mai giocato partite così importante, la maggior parte aveva poca esperienza in questi palcoscenici. Dalla partita di Santacroce a dicembre, quando vincemmo 3-2 è cambiato qualcosa nei giocatori di Reggio Emilia. Consideravo Santa Croce fortissima , vincere in quel palazzetto era sintomo di carattere. Con la vittoria della Coppa Italia abbiamo iniziato a programmare il finale di campionato per riuscire a giocare al meglio i Playoff. Tutti sono stati bravi, dallo Staff tecnico a quello fisioterapico. Era da molto tempo che nessuno riusciva a vincere Coppa e Campionato nella stessa stagione. Spero che Reggio riesca a fare la SuperLega ».

Il tuo futuro a Santa croce.

« I contatti con i Lupi sono iniziati quattro anni fa. Quel 19 dicembre Alberto mi ha fatto una battuta e me la sono portata dietro fino alla firma con la Kemas Lamipel. Il Vicepresidente Alberto Lami mi ha trattato molto bene, ho siglato un contratto che mi legherò a questa realtà per due anni. Ci sono le condizioni ottimali per fare bene, per giocare una pallavolo ad altissimo livello. Quando finirà il mercato metteremo degli obiettivi ».