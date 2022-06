Reggio Emilia riparte da Luca Cantagalli

REGGIO EMILIA- Luca 'Bazooka' Cantagalli è il primo tassello della nuova Conad Reggio Emilia che, dopo la dolorosa rinuncia alla Superlega, per l'impossibilità di trovare un impianto di gioco omologabile per la massima serie, vuole ripartire cercare di ammortizzare la delusione riporando a casa un'icona nel volley reggiano. Il nuovo tecnico è stato annunciato oggi dal presidente Santini nel corso di una conferenza stampa.

LE PAROLE DI LUCA CANTAGALLI-

« A Reggio Emilia ho concluso con una grande stagione, ma adesso dobbiamo passare al futuro. Il campionato che ci aspetta sarà competitivo ed avvincente, per questo stiamo costruendo una squadra che possa essere protagonista a tutti gli effetti, nonostante il ritardo a fare mercato per ovvi motivi. Ringrazio la società per avermi permesso di rientrare nel mondo della pallavolo, che per breve avevo abbandonato; mi piace mettermi in gioco e farlo nel campo della mia città insieme ai miei figli mi ha spinto a ricominciare ».

Ebbene si il roster sarà composto da ben tre Cantagalli, oltre all’ingaggio di Luca ci sarà la riconferma di Diego Cantagalli e vedremo anche Marco Cantagalli indossare la casacca giallorossa:

« Non sarà semplice dividere la casa e la palestra, ma come dirò al team ognuno dei miei giocatori dovrà dimostrare di meritarsi il campo ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE AZZIO SANTINI-

« Avevamo bisogno di aumentare la dose di reggianità nella nostra squadra e Luca Cantagalli ne è l’espressione .

Santini si esprime anche in merito al palasport in cui si giocherà:

« Non abbiamo ancora nessuna ufficialità sul palazzetto nonostante le ampie assicurazioni da parte dell’amministrazione, non ci sono informazioni definitive sullo stato dei lavori, un’ipotesi è iniziare il campionato a Rubiera e poi spostarci al Bigi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE LORIS MIGLIARI-

« Siamo a presentare un allenatore non troppo nuovo . Il nuovo coach aveva già allenato nella stagione 2015/2016 e deteneva, inoltre, il record battuto dall’annata appena conclusa ».

La squadra allenata da Cantagalli aveva infatti ottenuto il piazzamento in classifica di Regular Season storicamente più in alto, quello del quinto posto, vincendo inoltre i quarti di finale play off, garantendosi l’accesso per la prima volta in semifinale promozione contro Vibo Valentia, squadra che ha poi vinto il campionato.