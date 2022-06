Ravenna punta sul giovane talento di Alberto Pol

Campione d’Europa Under 17 e poi campione del mondo Under 19, ora in collegiale con la nazionale Under 22, il 21enne schiacciatore di Treviso, che in carriera ha debuttato anche in Champions League, approda in Romagna con la volontà di crescere e migliorarsi ulteriormente.

Dopo Roberto Pinali, la formazione di Bonitta, piazza un altro colpo per il suo attacco.

LA CARRIERA-

Ventun anni compiuti il 4 marzo scorso, schiacciatore di 201 centimetri, Pol è uno dei talenti emergenti del volley nazionale. Campione d’Europa Under 17 nel 2017, campione del mondo under 19 due anni dopo, campione d’Italia Under 18 sempre nel 2019, Pol ha già debuttato in SuperLega e in Champions League con l’Itas Trentino, club in cui ha militato per due anni, il primo dei quali (nel 2019/20) in A3 con la seconda formazione, l’UniTrento. Ora Pol è impegnato a Cavalese nel collegiale della nazionale Under 22 guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, in preparazione ai due grandi appuntamenti di quest’estate: i Giochi del Mediterraneo, in programma dal 25 giugno al 5 luglio a Orano in Algeria, e i Campionati Europei che si terranno dal 12 al 17 luglio a Tarnow in Polonia.

LE PAROLE DI ALBERTO POL-



« So che Ravenna è una delle piazze migliori per un giovane per emergere e proporsi alla grande ribalta e sono convinto che se sarò al massimo delle mie potenzialità potrò aiutare la squadra a migliorare, ricambiando così la fiducia che mi è stata data, ma così facendo la squadra potrà aiutare me a crescere e a migliorare. La chiamata di coach Bonitta mi ha lusingato e non ci ho messo molto a dire sì alla sua proposta. Cercherò di sfruttare tutte le occasioni che mi si presenteranno e metterò a disposizione quelle che sono le mie migliori caratteristiche, soprattutto in ricezione che ritengo sia il mio punto di forza, ma anche il mio entusiasmo ».