Reggio Emilia avrà Santambrogio in regia

LE PAROLE DI FILIPPO SANTAMBROGIO-

« Ho scelto Reggio Emilia perché credo sia un ottimo ambiente per potermi mettere in gioco. Sicuramente si sta formando un team giovane, ma con una grande esperienza, e questo mi motiva ancora di più a fare bene. Sono pronto a conoscere il gruppo per dimostrare il mio spirito combattivo e per potermi migliorare ».

Anche l’opportunità di allenarsi agli ordini di Luca Cantagalli stimola il palleggiatore.

« È sicuramente un’emozione per ogni atleta lavorare con un coach come lui, la prossima stagione arricchirà il mio bagaglio di esperienza e non vedo l’ora di cominciare. I miei obbiettivi per il prossimo anno? Lavorare sodo in palestra e dare il mio contributo alla squadra. Il duro lavoro e la forza di volontà ripagano sempre e credo che ognuno di noi ne abbia avuto la dimostrazione; questo ci farà raggiungere un buon livello durante la stagione. Coglierò ogni opportunità per dimostrare quanto valgo e quello di cui sono capace ».