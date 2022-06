Galliani lascia Monza e torna a Cantù

Alessandro Galliani cresce nel settore giovanile di Segrate, dove gioca sia le competizioni giovanili che la Serie C, mettendosi in evidenza. Nella stagione 2016-2017 approda al Consorzio Vero Volley, disputando sia il campionato di Serie B maschile che l’Under 18. Dopo tre ottime stagioni nelle giovanili rossoblù, con cui vince anche il Memorial Cornacchia nel 2017, Galliani passa alla ViVi Torino nell’annata sportiva 2019-2020 per giocare la neonata Serie A3. Nella terza categoria del volley nazionale scende in campo 19 volte, mettendo a segno 119 punti, 5 ace e 12 muri. Dopo l’esperienza a Cantù nel 2020-2021, in Serie A2, dove fa registrare 22 presenze, Galliani lo scorso anno è stato nel roster della Vero Volley Monza in Superlega .