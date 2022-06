Lorenzo Sperotto lascia Trento per Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Dopo due stagioni a fare esperienza in un grande club della Superlega, Lorenzo Sperotto ha deciso di lasciare Trento per trovare maggiore spazio in A2. Il ventitreenne palleggiatore miranese ha firmato un contratto che lo legherà alla Conad Reggio Emilia mettendosi a disposizione di Luca Cantagalli.

LE PAROLE DI LORENZO SPEROTTO-

« È l’occasione giusta per conoscere la città più a fondo, sono sicuro che mi sentirò come a casa. Vengo da ben due stagioni consecutive con la Itas Trentino Volley, mi porto un bagaglio ricco di esperienze sia dal punto di vista tecnico che umano, stare a contatto con grandi campioni è stato per me molto importante e formativo. Sarà fondamentale formare un gruppo coeso che contribuirà a creare un clima propositivo; sono molto contento di ritrovare Diego con il quale ho già giocato nelle nazionali giovanili. Ho voglia di mettermi in gioco e di conoscere lo staff tecnico e la nuova squadra, mi aspetto un gruppo combattivo. Cercheremo di far rivivere quelle emozioni ai tifosi e di portare tutto il nostro entusiasmo al palazzetto. Non vedo l’ora di poter vivere in prima persona tutto il calore che questo luogo ha da offrire».