Porto Viro si assicura Felice Sette

PORTO VIRO (ROVIGO)- Felice Sette , schiacciatore pugliese di 26 anni per 187 centimetri, ha deciso di seguire il tecnico Matteo Battocchio trasferendosi dalla Pool Libertas Cantù alla Delta Group Porto Viro. In POlesine farà reparto il neo acquisto Pierotti e il confermato Vedovotto. Sette a Porto Viro ritroverà gli ex compagni dei tempi di Bergamo Garnica ed Erati, e soprattutto Matteo Battocchio con cui ha lavorato nel corso dell’ultima stagione nella Pool Libertas Cantù.

LA CARRIERA-

Pugliese di Altamura, Sette annusa per la prima volta l’aria della Serie A2 giovanissimo, nel 2013/2014, a Matera, senza però mai scendere in campo. L’anno seguente va a farsi le ossa in B2 al Real Gioia del Colle e conquista subito la promozione, nelle due stagioni successive continua l’esperienza nei campionati di B nel napoletano, alla Folgore Massa Lubrense. Nel frattempo, il funambolo barese spicca il volo anche sulla sabbia: vince lo scudetto U21 di beach volley nel 2015 e in seguito disputa altre due finali nazionali, prendendo parte anche a due Europei e tre Mondiali. Tornando all’indoor, nel 2017/2018 arriva finalmente l’esordio ufficiale in Serie A2 a Potenza Picena. Dopo una buona stagione nelle Marche, passa a Bergamo, con cui sfiora la promozione in Superlega, mentre nel 2019/2020 si mette in gioco nella neonata A3 ad Ottaviano. Torna al piano superiore nel 2020/2021, ad Ortona, e ci rimane l’annata successiva, a Cantù.

LE PAROLE DI FELICE SETTE-

« Sicuramente la presenza del coach è uno dei motivi per cui ho accettato la proposta di Porto Viro, è un allenatore che stimo molto e mi sono trovato benissimo con lui l’anno scorso. Sono contento anche di ritrovare Fefè e Alex, con cui ho legato parecchio a Bergamo. Come mi descriverei a livello caratteriale? Mi ritengo un guerriero in campo, mi piace mettermi in gioco, accettare le sfide e lavorare duro in allenamento: solo così posso continuare a migliorarmi in tutti i fondamentali. Non è stata una stagione semplice quella di Cantù ma mi ha insegnato molto. Per esempio, a non arrendersi mai, a crederci fino alla fine, a riformare un gruppo in pochi mesi e a remare tutti dalla stessa parte. Le aspettative per il prossimo campionato sono certamente diverse, ho buone sensazioni. La rosa che ha costruito la società è molto valida e sono certo che se lavoriamo sodo, con costanza e dedizione, faremo ottime cose ».