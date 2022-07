Santa Croce mette al centro Mirco Compagnoni

LE PAROLE DI MIRCO COMPAGNONI-



« Ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese, con coach Enzo Valdo che è un ex allenatore di Santa Croce. Dalla stagione 2019-20 ho giocato nelle giovanili della Power Volley Milano in collaborazione con i Diavoli Rosa facendo serie B e Under 19. Nel 2020-21 ho esordito in A3 con Brugherio, giocando anche in serie B e under 19. Lo scorso anno ho disputato ancora la A3, più Under 19 e Junior League. E’ stato un percorso pieno di soddisfazioni: ho vinto il torneo Cornacchia World Cup, mi sono laureato campione regionale Under 19 e vice campione d’Italia della stessa categoria. Ciliegina sulla torta, ho vinto la Del Monte Junior League. All’inizio della stagione appena conclusa sono andato a Nizza ed a Ginevra, per i tornei prestagionali, con la Power Volley Milano. La stagione passata è stata molto impegnativa in quanto eravamo una squadra giovane, con poca esperienza in A3, ma vi assicuro che abbiamo lottato al massimo fino all’ultimo set. La proposta di S. Croce è arrivata inaspettata al tempo delle finali nazionali; la passione e dedizione che ho visto nel gruppo squadra dei “Lupi” che ho incontrato, mi hanno fatto decidere. Sono onorato di vestire la maglia biancorossa. Lo staff è molto cortese e disponibile, sempre pronto a dare il massimo per il bene di noi giocatori. Il progetto comprende molti giovani e questo è un’ottima cosa. Far parte dei Lupi è un onore. Sarà un percorso lungo ma con una società come questa sarà perfetto per le mie esigenze. Un saluto anche ai tifosi!! Ci vediamo presto in palazzetto per dare spettacolo e goderci una stagione insieme!! Forza Lupi !! ».