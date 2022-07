Lagonegro si assicura Rocco Panciocco

LAGONEGRO (POTENZA)- Rocco Panciocc o potenzia la linea dei posto 4 della Cave Del Sole Lagonegro. Lo schiacciatore romano, che ha già alle spalle sette campionati di A2 130 incontri giocati e più di 700 punti messi a terra a soli 23 anni (ancora da compiere). Un curriculum di tutto rispetto e una crescita tecnica ancora da completare. Le ultime due stagioni lo schiacciatore romano le ha giocate a Siena, prima ancora ha vestito la maglia della Materdomini e quella del Tuscania. Cinque stagioni in precedenza al Club Italia dove è stato allenato da mister Barbiero, che lo ha visto crescere e lo ha voluto con sé a Lagonegro. Intanto continuano i contatti del ds Tortorella per completare la squadra lucana che sarà ai nastri di partenza per il suo sesto anno consecutivo nel campionato di A2.

LE PAROLE DI ROCCO PANCIOCCO-

« Sono molto felice della fiducia che ha riposto in me il presidente e tutta la società di Lagonegro. Con coach Barbiero ci conosciamo molto bene mi ha cresciuto ai tempi del Club Italia e so che può tirare fuori il meglio di me e di tutta la squadra. Siamo un bel gruppo e sono sicuro che con il duro lavoro, uniti, potremmo toglierci belle soddisfazioni. Il tifo sarà il nostro settimo uomo in campo e insieme ci divertiremo tantissimo. Adesso mi sto tenendo in forma per iniziare al meglio la prossima stagione e non vedo l’ora di iniziare a spingere insieme a tutto il team, conclude lo schiacciatore che farà parte del nuovo roster biancorosso della Cave del Sole » .