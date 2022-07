Reggio Emilia ingaggia Romolo Mariano

LE PAROLE DI ROMOLO MARIANO-

«L’interesse che la società ha riposto nei miei confronti mi ha spinto a firmare; la squadra che si sta costruendo sarà sicuramente stimolante ».

Classe 1991 e 190 centimetri di altezza, lo schiacciatore di posto quattro vanta grande esperienza nel campionato di Serie A2:

« Penso che il mio vissuto mi aiuterà ad affrontare la nuova stagione, ogni anno ho comunque voglia di imparare qualcosa di nuovo e di mettermi in gioco, sono molto ambizioso ed esigente con me stesso. Spero di poter mettere a disposizione del gruppo, ma soprattutto dei più giovani, le mie conoscenze ».

Sicuramente coach Cantagalli non ha bisogno di presentazioni:

« Tutti sanno che è stato un ottimo giocatore, ma anche come allenatore ne hanno sempre parlato tutti molto bene. Con il suo contributo cresceremo e giocheremo la miglior pallavolo possibile ».

Il giocatore bergamasco parla dei suoi obiettivi per la prossima stagione:

« Reggio Emilia è una di quelle società di rispetto nella categoria per l’impegno dimostrato negli anni e la voglia di fare bene, ma anche per le persone che stanno intorno, i volontari che mettono sempre tutta la loro passione nel lavoro che svolgono. Sarà quindi importante lavorare ogni giorno in palestra, voglio migliorami ancora e ottenere le migliori prestazioni possibili insieme a tutta la squadra. Mi piacerebbe molto qualificarci ai Play Off promozione, visto che la scorsa stagione Porto Viro non ha partecipato alle fasi finali. Non nascondo che mi piacerebbe vincere ancora un campionato e una Coppa Italia prima di finire la carriera ».