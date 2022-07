Castellana Grotte mette Di Silvestre in posto 4

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Paolo Luigi Di Silvestre lascia Lagonegro per sposare il progetto di Jorge Cannestracci alla New Mater Volley Castellana Grotte. Lo schiacciatore abruzzese completa i posto 4 della formazione pugliese che ha confermato nel ruolo anche Nicola Tiozzo.

LA CARRIERA-

Nato a Pescara, 23 anni e 195 centimetri in altezza, formato pallavolisticamente alla scuola della Lube, azzurrino nel 2017 ai Mondiali U21 in Repubblica Ceca, Di Silvestre ha conquistato e giocato i playoff nello scorso campionato con Lagonegro, step di un percorso di crescita che negli anni precedenti lo ha visto protagonista anche a Santa Croce (in serie A2), alla Golden Plast Civitanova (in A3) e ancora prima per due anni a Potenza Picena (di nuovo in serie A2). Sono 305 i punti realizzati nello scorso campionato in 25 partite (poco più di 12 a partita): score che lo piazza appena fuori dalla top 20 dei migliori realizzatori della passata serie A2.

LE PAROLE DI PAOLO LUIGI DI SILVESTRE-



« Ho scelto Castellana perché può rappresentare il salto di qualità che cercavo. Arrivo in una società importante, che da tanti anni è sempre particolarmente attiva tra Superlega e serie A2, in una squadra che ha tanti giocatori esperti e in un ambiente in cui si lavora sempre bene. Sono certo che tutti questi fattori potranno aiutarmi a crescere ancora. Lo scorso anno a Lagonegro - ha continuato Di Silvestre - abbiamo vissuto tutti un anno importante raggiungendo un traguardo storico come quello dei playoff. L'obiettivo ora, dal punto di vista personale, è quello di vivere un'altra stagione nel segno del miglioramento e della crescita. Conosco Castellana per aver vissuto al Pala Grotte tante volte le finali della Junior League da ragazzo e per averci giocato tante volte da avversario. Conosco la grande partecipazione e la passione dei tifosi. Sono sicuro che tutti assieme potremo toglierci delle soddisfazioni importanti ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO BRUNO DE MORI-



« Di Silvestre è un atleta che sta crescendo tanto. L'anno scorso a Lagonegro ha fatto molto bene mettendosi in mostra sia in attacco che in battuta, contribuendo tanto al loro risultato storico dei playoff. È un ragazzo completo, bravo in ricezione. In attacco è molto tecnico con buona padronanza della gestione dei colpi. Crediamo nel suo sviluppo e nella sua capacità di crescere ulteriormente ».