Brescia completa il roster con Riccardo Gatto

BRESCIA- Ancora un ingresso di grande prospettiva per l'Atlantide Brescia che ha messo sotto contratto per la prossima stagione il diciannovenne schiacciatore veronese Riccardo Gatto. Lo scorso anno Gatto ha giocato in B a Padova ed ora è un nuovo tucano grazie alla collaborazione tr ail club lombardo e Stefano Santuz. Brescia può nuovamente dare spazio e far crescere un giovane di grande talento, fresco diplomato all’istituto tecnico agrario ed in procinto di iscriversi alla facoltà di biotecnologie.